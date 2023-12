5 lettere, 4 immagini: indovina la parola che le accomuna in soli 10 secondi

Vuoi mettere alla prova le tue abilità con un testo divertente? Questa allora è proprio l’occasione che non devi farti sfuggire.

I test sono dei giochi divertenti che possono essere fatti in un paio di minuti e che permettono di divertirsi e di trascorrere alcuni momenti di tranquillità, lontani dai problemi quotidiani.

Se credi che questo genere di indovinello sia per te un gioco da ragazzi, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine è presente qui sopra e riuscire a capire quale sia il termine che è in grado di mettere in comune tutti i disegni proposti. Detto così potrebbe quasi sembrare un test semplice, ma la difficoltà maggiore sta nel fatto che avrai solamente 10 secondi di tempo per riuscire a scoprire quale sia la frase corretta.

Proprio per questo ti do un consiglio di mettere un timer così da non superare il tempo indicato e da poter giocare secondo le regole. Solo una volta in cui il tempo sarà arrivato a zero potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test così da confrontarti con esso e vedere se sei stato davvero così bravo come credevi.

Il test della parola: e te ha indovinato quella corretta?

Per darti un indizio per riuscire A risolvere questo test, devi sapere che il termine in questione è formato da 5 lettere. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova.

Tornando al test in sé, se i 10 secondi tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato di questo test. Il termine in questione che andava indovinato è il seguente: Caldo.

Le quattro immagini invece sono ricollegate a questo termine nei seguenti modi:

• La prima immagine: questa immagine rappresenta un falò, e il fuoco è uno degli elementi più caldi

• La seconda immagine: in questo caso invece si può vedere la fotografia di un vulcano e della lava che sta sgorgando da esso, e ovviamente la lava è molto più che calda

• La terza immagine: questa invece è un’immagine del sole, la nostra fonte di calore naturale

• La quarta immagine: infine questa immagine rappresenta l’interno di una sauna in cui le temperature sono parecchio elevate e di conseguenza legate anch’esse al calore

E te eri riuscito a indovinare il termine in questione o avresti avuto bisogno di più tempo?