Arriva la truffa sugli iPhone: non bisogna rispondere a questa chiamata

Sta sconfinando tra i dispositivi Apple la nuova truffa dell’iPhone, fate attenzione a rispondere alle chiamate da sconosciuti.

La Apple ha rilasciato il 22 settembre il nuovissimo iPhone 15. Questo nuovo telefono dispone di 4 versioni differenti con prezzi che partono da 979€ per il modello base e 1239€ per la versione “PRO”. Basandosi sulle analisi svolte, Apple crede di riuscire a vendere 80 milioni di unità di cui ogni 10 iPhone venduti 6 dovrebbero essere base e 4 PRO.

Molti possessori del nuovo iPhone hanno riscontrato una problematica particolarmente fastidiosa: il surriscaldamento anomalo del cellulare. Un disagio probabilmente dovuto ad un processore e una tecnologia troppo potente. Come purtroppo spesso accade, i classici ‘furbi’ hanno già ideato una truffa connessa proprio a questo determinato problema.

Bisogna prestare molta attenzione alle chiamate, ai messaggi e alle mail che riceviamo oggi nell’era della tecnologia poiché le truffe sono sempre in sviluppo e i cyber-criminali sono sempre in cerca di nuove tipologie e strategie per rubare il nostro denaro.

iPhone 15 Pro: ecco spiegata la nuova truffa tramite chiamata

Non c’è nessuna nota negativa per iPhone 15 e 15 Pro ma in America un gruppo di criminali informatici ha sviluppato una nuova strategia di truffa tramite chiamata telefonica. Questi soggetti si fingono lavoratori di assistenza telefonica di aziende di acquisto e riparazione dei dispositivi Apple e ti invitano a inviare il tuo telefono a loro, per sistemare il problema del surriscaldamento dell’iPhone.

Questi truffatori si fingono assistenti di Verizon e chiamano le persone che hanno acquistato il nuovissimo iPhone 15 Pro, cercando di convincere a spedire loro il telefono per sistemare il problema del surriscaldamento del device tramite un operazione di restituzione e sostituzione urgente poiché difettoso.

La truffa ha già provocato diverse vittime, con un numero elevato di persone coinvolte. La ragione del suo ‘successo’ deriva proprio dal fatto che si basa su problema reale, confermato da Apple. Gli artefici dell’imbroglio garantiscono a Fedex un indirizzo finto e un numero telefonico con prefisso del Kentucky.

Verizon ha affermato che nessuno dei suoi dipendenti è addetto a chiamare telefonicamente per richiami o problemi sui prodotti. Inoltre sembra che Apple pubblicando il nuovo aggiornamento iOS 17.0.3 abbia risolto il problema del surriscaldamento.

La prima persona ad aver fatto trapelare la notizia è stata la giornalista Mashable, vittima della truffa. La giornalista in seguito avrebbe poi provato a contattare direttamente Verizon scoprendo lei stessa di essere stata truffata.