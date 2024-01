Arriva l’IA sui computer e cambia tutto drasticamente: anche a livello estetico, come saranno adesso

Ai su computer Windows: adesso è realtà. Ecco come saranno i nuovi computer da quest’anno e cosa potranno fare per gli utenti.

Lo abbiamo immaginato a lungo, lo abbiamo desiderato a lungo. Se sei un appassionato di tecnologia e di film sai benissimo quanto l’immaginario collettivo abbia giocato su questo punto. Il futuro della tecnologia e la sua interazione con l’essere umano è stato a lungo immaginato e poi messo in scena, con scenari sempre più apocalittici.

Per fare un esempio pratico che ti faccia capire di cosa stiamo parlando, riportiamo alla tua mente un film. Hai mai visto Her? In questo film un giovane uomo solo e con difficoltà nei rapporti sociali dopo la separazione dalla moglie, compra un sistema con implementata un’ avanzatissima intelligenza artificiale. L’uomo si trova ad interagire quotidianamente con questa donna virtuale. Quella voce entra a far parte della sua vita in maniera quasi prepotente. Fino a portarlo ad innamorarsi di lei.

IA in arrivo su Windows: ecco le novità per gli utenti

Oggi non si può di certo dire che siamo arrivati a questo punto, per fortuna. Dobbiamo ammettere però che l’Intelligenza Artificiale fa parte delle nostre vite da tempo. Parliamo da tempo con Alexa dandole ordini, o chiediamo all’assistente Google che tempo farà domani, per sapere come vestirci. Ci serviamo degli assistenti virtuali come se fosse la cosa più naturale del mondo. Non abbiamo paura della tecnologia, anzi: vogliamo che ci aiuti a semplificare le piccole grandi incombenze delle nostre vite.

L’Intelligenza artificiale è ormai ovunque, e presto sarà implementata anche su nuovi dispositivi. Secondo alcuni rumors, nei nuovi computer con sistema operativo Windows, sarà disponibile un tasto interamente dedicato al dialogo con l’ Intelligenza Artificiale. Il tasto si troverà accanto al tasto alt. Basterà premerlo per cominciare a parlare con la nuova AI implementata nel sistema operativo.

L’ Ai di Windows si chiamerà Copilot e vi aiuterà decisamente più facile e veloce il vostro lavoro d’ufficio. Con Copilot sarà possibile archiviare e catalogare le mail, provando anche a rispondere al tuo posto. Se il tuo lavoro ha a che fare con il calcolo, potrai anche fare in modo che Copilot faccia i conti al posto tuo e li segni in un foglio Excel. Ma non solo: potrai anche produrre documenti di testo o presentazioni Power Point con il suo supporto. Ti basterà dare alla tua intelligenza artificiale le giuste istruzioni, e tutto sarà pronto in pochissimi minuti. Sei pronto alla novità?