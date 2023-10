Arriva un canale gratuito per guardare Anime tutto il giorno tutti i giorni

Anime: in arrivo un canale che li trasmetterà quasi h24. Ecco dove e come poter vedere i tuoi show preferiti.

Da bambini tutti abbiamo guardato almeno una volta i cartoni che coloravano il pomeriggio di Italia Uno, cantando a squarcia gola le sigle di Cristina D’Avena. Queste storie, da quello che si può ricordare, accompagnano da sempre la nostra infanzia. Si tratta di storie di amori tormentati, ma anche di famiglie divise e di grande sacrificio. Come non ricordare della piccola ma fortissima Rossana, star già fin da bambina, che era divisa tra la vita da personaggio pubblico e quella di una semplice bimba di appena 12 anni?

Quelli che noi da piccoli chiamavamo cartoni animati, hanno però una storia molto più lunga di quella che sembra. Si tratta di anime, show per ragazzi di origine giapponese spesso tratti da manga, che sono appunto fumetti giapponesi. Il mondo degli anime in realtà è molto più vasto di quello a cui le classiche strisce per l’infanzia ci hanno abituato.

Anime: in arrivo il canale che li trasmetterà h24

Ci sono anime dalle tinte horror e fantasy come Death Note, distopici a sfondo politico come Attack on Titan. Insomma nel mondo degli anime giapponesi c’è posto per tutti, e non sono assolutamente solo roba da bambini. La rete è stata il mezzo che più di tutti ha contribuito ad avvicinare la cultura mediatica giapponese a quella occidentale, dando modo a tutti di scoprire questo mondo. Oggi le piattaforme che propongono anime online sono tantissime. Ci sono formule gratis e formule a pagamento, che permettono di vedere quasi in contemporanea tutte le novità.

Il successo è innegabile, tanto da costringere anche i più grandi network a virare nella direzione degli anime. Il grande accordo raggiunto tra Chruncyroll e Sony è un grande esempio di questa apertura verso il mondo nipponico. Presto negli Usa ci sarà un canale che trasmetterà anime h24, senza nessuna interruzione. Il sogno di ogni appassionato sta per diventare realtà. Presto gli amici americani avranno un motivo più che valido per tenere la tv accesa.

Lo sappiamo, lo sappiamo: ti starai sicuramente chiedendo se una fortuna del genere possa mai capitare anche a noi italiani. ln realtà non lo sappiamo. La questione dei diritti di riproduzione qui è più complicata di quanto si possa immaginare. Prima di riprodurre un’opera artistica bisogna capire a chi appartengono i diritti.

Sappiamo solo che se mai succedesse in Italia, nessuno uscirebbe più di casa.