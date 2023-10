Chi ha amato Assassin’s Creed di sicuro sarà attratto anche da questi altri giochi

Se hai amato tutti i titoli di Assassin’s Creed e cerchi nuovi giochi dello stesso genere, prova questi 5 giochi: li amerai sicuramente.

Se ti sono piaciuti tutti i capitoli di Assassin’s Creed e sei in astinenza delle atmosfere che regalano questi giochi, ci sono buone notizie in arrivo. Ci sono tanti titoli che assomigliano in vibes e in struttura di gioco a questa saga, e se ti è piaciuto Assassin’s Creed, possiamo assicurati che anche questa lista di titoli faranno proprio al caso tuo. Andiamo a vedere 5 titoli che amerai se hai amato Assassin’s Creed.

Al primo posto proponiamo due giochi in uno, ovvero La Terra di Mezzo: l’Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: l’Ombra della Guerra. Questi due giochi sono stati prodotti da Monolith Productions per Warner Bros. Games, e per quanto siano due giochi che hanno sollevato varie critiche, regalano un’esperienza di gioco molto simile ad Assansin’s Creed, tanto da essere stati accusati di aver copiato le animazioni di Assassin’s Creed 2. Ma non fatevi fermare dalle polemiche, perché questi giochi hanno un grande open world, dinamiche di arrampicata, tattiche di furtività e anche di più.

5 giochi che assomigliano ad Assassin’s Creed

Il secondo posto va a Ghost of Tsushima, un’esclusiva di PS4 e PS5 di Sucker Punch, che ti trasporta nel Giappone del XIII secolo e seguendo le avventure di una protagonista che diventa un fantasma che agisce nell’ombra, come un assassino. Anche questo gioco offre un ampio open world e duelli degni del cinema.

Il terzo posto è per Immortals Fenyx Rising, adatto in particolare se ti è piaciuto Assassin’s Creed Odyssey e se sei appassionato alla mitologia greca. Un gioco sviluppato da Ubisoft che regala un open world colorato e dinamico e ti permette di immergerti nella mitologia greca. Un fun fact a riguardo è che il gioco è ispirato proprio da Assassin’s Creed Odyssey, o meglio, da un suo bug che causava l’improvvisa apparizione di una ciurma di uomini con un occhio solo che ricordava proprio i ciclopi della mitologia greca.

Giochi come Assassin’s Creed

Al quarto posto non poteva mancare The Witcher 3: Wild Hunt, che è stato la vera e propria ispirazione che ha spinto Ubisoft a rendere Assassin’s Creed un action RPG. The Witcher 3 è un’avventura incredibile, a tratti inquietante ma sempre immersiva, sempre in un open world con una narrazione che coinvolge a pieno, un titolo imperdibile.

L’ultimo gioco di questa lista che vi proponiamo è Horizon Zero Dawn e Forbidden West, due titoli che regalano un’esperienza di gioco RPG in un open world fresco ed attivo, con sistemi di dialoghi a scelte multiple, meccaniche di stealth e combattimenti divertenti e fluidi.