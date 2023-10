Diabolik 3, svelata la data di uscita: tutto ciò che devi sapere sul film

Svelata la data d’uscita di Diabolik 3, nuovo capitolo della saga firmata dai Manetti Bros.: tutti i dettagli a riguardo.

Manca sempre meno all’uscita del terzo film della saga di Diabolik realizzata dai Manetti Bros.: sin da subito nata come una trilogia, quest’ultima pellicola sarà l’ultima (almeno con questo team produttivo, poi nel futuro chissà…) e promette già scintille, anche visto il cast di attori.

Diaboli, come sappiamo, è uno dei personaggi “italiani” più iconici dei fumetti, insieme a Dylan Dog, Tex e pochi altri: creato da Angela e Luciana Giussani nel ’62 per la casa editrice Astorina, nel giro di sessant’anni il “re del terrore” è diventato una vera e propria icona, tanto che le prime due pellicole della saga (Diabolik e Diabolik – Ginko all’attacco!) hanno avuto parecchia risonanza mediatica.

Ora, l’attenzione è tutta rivolta verso Diabolik – Chi sei?, di cui è stata svelata la data d’uscita: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa attesissima pellicola che chiuderà la trilogia dei Manetti Bros.

Diabolik – Chi sei?: tutto sul film, data d’uscita e non solo

Siamo ormai veramente a ridosso dell’uscita di Diabolik – Chi sei?, attualmente prevista per il prossimo 30 novembre: manca sempre meno per vedere nuovamente in azione sul grande schermo il “re del terrore” e molti fan non stanno più nella pelle. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo? A quanto pare, questa pellicola fungerà da storia d’origine per il protagonista, che apparirà anche da bambino; molte delle riprese, come spiegato anche dalla produzione, sono state effettuate in Calabria.

“Da sempre sognavamo di girare un film in Calabria, nostra terra d’origine. Finalmente è successo con alcune scene molto importanti di Diabolik 3. Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, non vediamo l’ora di tornare” hanno spiegato i fratelli Manetti in una recente intervista, come riporta Cinecittà News. C’è grande attesa dunque per questa pellicola, di cui comunque (a livello di trama) non si sa moltissimo; quanto al cast, confermati moltissimi dei grandi nomi già visti in precedenza.

A vestire i panni del protagonista adulto Giacomo Gianniotti, mentre Andrea Arru è Diabolik dodicenne e Lorenzo Zurzolo Diabolik ventenne; Miriam Leone tornerà nei panni di Eva Kant così come Valerio Mastrandrea in quelli dell’ispettore Ginko. Nel resto del cast Pier Giorgio Bellocchio (sergente Palmer), Monica Bellucci (Altea), Carolina Crescentini (Gabriella Bauer), Giacomo Giorgio (Zeman) e Barbara Bouchet (Contessa Wiendemar).