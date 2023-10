Guardare film gratis su YouTube, adesso si può: ecco il canale segreto ma legale che ha tantissimi titoli

Se ti sei sempre chiesto come guardare interi film gratuitamente sulla piattaforma YouTube., ecco quello che devi sapere.

YouTube nasce nel 2005 e da allora è, per eccellenza, la piattaforma dedicata al video. YouTube offre contenuti multimediali infiniti e, da parecchi anni, è anche una fonte di guadagno per tutti i creators che vogliono fare dell’intrattenimento digitale il loro lavoro. Proprio per la sua importante, qualche mese dopo la sua fondazione, YouTube viene acquisita da Google. Si tratta di una delle acquisizioni più costose mai fatte da Google.

Anche dopo l’acquisizione, YouTube continua a operare indipendentemente da Google, pur diventandone parte integrante e fondamentale. YouTube presto diventerà a pagamento. Infatti, la piattaforma di video in streaming, nell’ottica di cambiare il proprio business, ha lanciato dal 2015 negli Stati Uniti il servizio YouTube Red che permette di accedere a contenuti in esclusiva e di eliminare la pubblicità dai video.

Il nuovo servizio permette a YouTube di diventare sempre più un’emittente televisiva online e sempre meno una piattaforma di video in streaming. l’obiettivo è quello di lanciare oltre cento canali con contenuti in esclusiva che copronol’informazione giornalistica, lo sportfilm e serie tv. Ecco perchè l’introduzione dei film completi da poter guardare, a pagamento, sulla piattaforma.

Come guardare film completi gratis su YouTube

Per vedere film gratis su YouTube si può iniziare a cercare all’interno di YouTube Italia Film, che non è altro che la sezione ufficiale di YouTube in cui vengono raccolti i film gratis. Non si tratta di una sezione molto ricca ma, può contenere dei titoli interessanti. YouTube, infatti, mette già a disposizione diversi film completi da poter vedere completamente gratuiti. Basta cercare con un po’ di attenzione e sarà facile trovarli.

Un altro modo per vedere film gratis in maniera legale è CineMadame, che ha lanciato Plaion Pictures, una sezione focalizzata su produzioni cinematografiche e contenuti digitali. Questo canale si distingue per la sua attenzione all’occhio femminile che guarda attraverso il mezzo cinematografico. CineMadame offre una ricca collezione di film completi in lingua italiana, accessibili a chiunque.

Altro utile canale per vedere film gratuiti è quello che appartiene alla casa di distribuzione Minerva Pictures: si tratta di Film & Clips dove sono raccolti molti film italiani, dalle commedie ai polizieschi, ma non mancano anche produzioni USA che sono state girate negli studi di Cinecittà. Parliamo di un catalogo che raggiunge circa i 250 film. Per gli amanti del cinema cult in lingua originale c’è il canale Public Domain Full Movies dove sono presenti i film non più protetti da copyright.