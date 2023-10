iPhone, problemi durante la notte: pioggia di strane segnalazioni

Alcuni utenti stanno segnalando dei malfunzionamenti particolari con i propri dispositivi Apple. Cosa sta succedendo?

Da poche settimane è uscito il nuovo modello di casa Apple: l’iPhone 15. Le nuove funzionalità hanno già fatto parlare in molti e altre, invece, lasciano perplesse a causa di alcuni malfunzionamenti già evidenziati. Alcuni errori di funzionamento si sono presentati anche su i modelli precedenti e si pensa possano essere legati al nuovo aggiornamento rilasciato da Apple: iOS 17, compatibile con i modelli di iPhone fino fino all’iPhone SE di seconda generazione.

l problema sembra riguardare principalmente i modelli iPhone 15, ma anche altri dispositivi sono stati colpiti, suggerendo che la causa potrebbe proprio risiedere nel nuovo sistema operativo iOS 17. La causa potrebbe essere in alcuni bug del sistema non ancora corretti e che necessitano di urgente attenzione a causa delle elevate segnalazioni che tutti gli utenti Apple stanno riportando in questi giorni.

È vero che la causa dei malfunzionamenti potrebbe anche risiedere in un difetto di batteria. Ma è possibile stabilire se la batteria e il telefono si sono spenti per un periodo durante la notte o durante un altro momento del giorno. Il modo è semplicissimo: dopo aver aperto l’applicazione delle Impostazioni, si accede alla voce Batteria in modo da controllare lo stato di carica nelle ultime 24 ore. Nel caso in cui la batteria sia rimasta inattiva per un periodo, allora l’iPhone sarà stato spento. in quel lasso di tempo.

Probabile errore di iOS: spegnimento dell’iPhone durante la notte

Durante le scorse settimane, moltissimi utenti utilizzatori di iPhone hanno riportato in rete diverse strane situazioni del proprio smartphone durante le ore notturne. In particolare, le lamentele riguardano il fatto che l’iPhone tenda spesso a spegnersi durante la notte. Questa problematica, che sembra avere a che fare sia con gli iPhone 15 e sia con alcuni modelli precedenti nei quali è stato installato iOS 17, non riguarda tutti gli utenti perché sembra succedere in modo imprevedibile e casuale.

Purtroppo, in questo momento non stato possibile stabilire la motivazione di questo malfunzionamento del sistema operativo di iPhone, anche a causa del fatto che Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Molto probabilmente, come già specificato, si tratta di un bug all’interno di iOS 17 che speriamo venga presto risolto. È bene specificare e ricordare che non si tratta di uno spegnimento programmato, il quale andrebbe a disattivare eventuali notifiche importanti e fondamentali oppure sveglie e allarmi impostati. Nel caso in cui, durante le scorse mattine, vi siate persi qualche notifica per voi importante, basterà controllare la cronologia degli avvenimenti.