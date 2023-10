Loghi professionali totalmente gratis: il sito web quasi sconosciuto

Fare un logo per un’azienda può essere molto costoso, fortunatamente c’è un sito web che li crea totalmente gratuiti. Ecco quale.

Il logo è molto importante per un’azienda o un professionista perché ne rappresenta l’identità. Grazie a questo tante imprese vengono ricordate e memorizzate ed è proprio sul logo che si stabilisce un legame con il consumatore. Per questo chi vuole avviare un’attività è bene che pensi a come sviluppare il brand e a come realizzando in modo coerente ai servizi e ai beni che vuole offrire.

Creare un logo non è facile e ci vogliono competenze in grafica. Chi non le possiede spesso si rivolge a un professionista e ovviamente non è una soluzione economica. Soprattutto per chi sta muovendo i primi passi come imprenditore o professionista non è semplice spendere centinaia di euro per la realizzazione del logo, spesa che si aggiunge ad altre che dovrà effettuare per il lancio dell’attività.

C’è un sito dove si possono creare loghi gratis, non tutti lo conoscono

Farsi realizzare un logo su internet, attraverso i numerosi siti che li realizzano in modo automatico tramite l’IA, ha costi decisamente minori. Tuttavia esiste anche un modo per averli gratuiti, senza pagare neanche un euro. Pochi conoscono l’esistenza di un sito web, che aiuta proprio quei neo imprenditori o professionisti che vogliono risparmiare sulle spese per creare da zero la loro attività.

Il sito si chiama Inkscape e pochi ne hanno sentito parlare, nonostante sia il migliore gratuito per la realizzazione del proprio logo con pochi clic. Lo consiglia anche il sito di Salvatore Aranzulla, il guru della tecnologia in Italia, che lo ha considerato come un’alternativa a Illustrator Adobe (che è a pagamento). Per scaricare Inkscape basta collegarti alla pagina web inkscape.org, facendo clic sull’opzione idonea al tuo sistema operativo per fare il download del programma.

Dopo aver scaricato il pacchetto si dovrà attendere il download e il programma è intuitivo anche se ha una grafica un po’ retrò. Le funzioni sono le stesse di Illustrator e queste permettono di realizzare automaticamente un logo in versione vettoriale. Ciò significa che l’immagine sarà di alta qualità e non sgranerà una volta ingrandita, non essendo composta da pixel. Molte aziende scelgono appunto i loghi vettoriali per la realizzazione dei loro loghi e per le grafiche pubblicitarie nei loro siti web e per i cartelloni 3×6. L’applicazione è totalmente gratuita.