Migliori allarmi antifurto per casa: wireless, economici, con sirena potente e facili da installare

Quali sono i migliori antifurto per la casa? Grazie alla tecnologia ce ne sono davvero tanti e per tutte le tasche

Nel momento in cui si viene a conoscenza che nella casa di un nostro vicino di casa sono entrati dei ladri per rubare, una delle prime reazioni è ovviamente la paura che questo possa succedere anche a noi. Tuttavia, la cosa migliore da fare è quella di pensare di installare un sistema d’allarme antifurto nella vostra casa, qualora non lo abbiate ancora fatto. Ecco quali sono le migliori alternative in vendita su internet.

Gli antifurto di oggi possiedono molte impostazioni che li rendono utilissimi per controllare in qualsiasi momento se qualcuno è entrato nella propria abitazione. Nonostante il prezzo molto spesso economico, i sistemi d’allarme che si trovano in vendita sul mercato sono facili da installare e si possono connettere al Wi-Fi di casa in modo wireless e possono collegarsi allo smartphone attraverso l’utilizzo di una semplice applicazione che ci tiene costantemente informati, inviandoci delle semplici notifiche.

Uno dei sistemi d’antifurto più economici, rispetto a quelli che saranno presentati successivamente, è il modello YISEELE 5564Il, che si connette al Wi-Fi di casa ed è compatibile con l’applicazione Tuya per Android e iOS. Una delle caratteristiche più importanti di questo antifurto è che il suo hub con batteria ricaricabile integrata può garantire il funzionamento per la durata di 6 ore anche nel caso in cui venisse a mancare l’energia elettrica.

Sistema di antifurto LWOHSI: tre modelli tra cui scegliere

Quando si deve decidere quale sistema di antifurto, il marchio LWOHSI offre anche tre modelli diversi tra cui scegliere, ognuno dei quali soddisfa le esigenze e le necessità di tutti i consumatori. Il modello LWOHSI LW-208-A offre una perfetta soluzione per garantire la sicurezza della propria casa o del proprio ufficio di lavoro. In particolare, questo sistema di antifurto è composto da un telecomando intelligente, un display LCD e una sirena da 120 dB. Il sistema offre, inoltre, offre due modalità diverse di lavoro: la prima è quella Wi-Fi che non comporta ulteriori costi mensili poiché non è necessario l’uso di una SIM o di una linea telefonica; la seconda modalità, invece, permette di controllare il sistema a distanza attraverso il proprio smartphone usando una schema SIM.

Invece, il modello LWOHSI LW-206-EU-4G si basa su una tecnologia wireless. Una delle caratteristiche principali è la compatibilità con l’applicazione Smartlife, disponibile per i sistemi Android e iOS, che permette di gestire il sistema direttamente dallo smartphone, come ad esempio è possibile attivare e disattivare l’allarme, gestire i sensori e consultare la cronologia degli allarmi. Inoltre, il sistema è compatibile anche con Amazon Alexa e Google Home.

Infine, il terzo modello proposto dall’azienda LWOHSI è il PG106 che composto anche da telecamera di sorveglianza 1080p e sensori di porta/movimento. Il sistema si connette al Wi-Fi tramite l’applicazione Tuya, la quale permette di posizionare e collegare correttamente i sensori fino ad un numero massimo di 101. È possibile, anche questo modello, controllare gli allarmi da remoto tramite l’app Smart Life. Se cercate un kit antifurto wireless e completo questo è sicuramente il modello più adatto a voi.