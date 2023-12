Netflix, sai che puoi “chiedere” alla piattaforma serie e film non in catalogo? Ecco come

Lo sapevi che puoi chiedere a Netflix di inserire in catalogo il film o la serie che vorresti vedere in futuro? Ecco come fare.

Per quanto le piattaforme di streaming si sforzino di offrire un intrattenimento variegato e eterogeneo, non sempre l’offerta è di gradimento a tutta l’utenza. Ci sono ad esempio mesi in cui gli appassionati di fantasy si possono godere la nuova stagione di The Witcher o di una nuova serie dello stesso genere, ma anche mesi in cui per loro non c’è davvero nulla da guardare.

Questo perché, appunto, Netflix – così come le concorrenti – cerca di soddisfare le esigenze e i gusti di tutti i propri utenti ed è impossibile inserire sempre qualcosa che piaccia a tutti. La mancanza di continuità e a volte di qualità dell’offerta di Netflix (ci sono mesi in cui escono contenuti davvero scadenti come il recente Obliterated) genera una sensazione di disappunto e scontento nell’utenza.

Ci sono volte in cui gli utenti vorrebbero poter chiedere direttamente a chi gestisce la selezione dei contenuti da inserire in catalogo, di mettere quel film o quella serie tv che vorrebbe tanto vedere. Dall’estate ad oggi non ci si può troppo lamentare visto che in catalogo sono arrivati pezzi da 90 come Shameless tra le serie tv e Matrix tra i film. A breve inoltre uscirà il bellissimo The Batman con Robert Pattinson, insomma sembra che chi si occupa del catalogo abbia ben presente i gusti dell’utenza.

Netflix: come richiedere il film o la serie tv che vi interessa

Se tuttavia non siete soddisfatti dell’offerta, oppure desiderate che nei mesi a venire venga inserito quel film, quella serie tv o quello show che vorreste guardare da una vita ma non avete mai avuto modo di vedere, sappiate che esiste una pagina apposita in cui inserire i vostri consigli per la programmazione futura della piattaforma streaming.

Si tratta di una funzionalità poco pubblicizzata da Netflix ma che è stata recentemente evidenziata dall’account X ufficiale dell’azienda in una discussione con un utente che richiedeva uno specifico spettacolo comico. Per arrivarci dovete entrare nella pagina “Centro Assistenza”, dunque scorrere fino alla fine della pagina per arrivare all’ultimo link che è “Richiedi film o serie tv“.

Sempre sull’ex Twitter, Netflix fa comunque notare che sebbene la compagnia cerchi di soddisfare le richieste, ci sono alcuni show, film e serie tv che non possono entrare a far parte del catalogo per questione di diritti esclusivi. Ad esempio la serie su The Last of Us è prodotta da HBO, dunque non può essere inserita, così come tutte le produzioni Disney non potranno mai fare parte di Netflix.