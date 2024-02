Quale alimentazione è la più sana? L’incredibile esperimento che ha tolto ogni dubbio

Alimentazione: ce ne sono tante diverse, con diversi principi. Ma qual è quella più sana che fa bene alla nostra salute?

Siamo quello che mangiamo. Ce l’ho insegnano fin da quando siamo piccoli, e cercano in tutti i modi di farcelo capire. Da piccoli, abbiamo sempre voglia di mangiare cioccolato e schifezze. I nostri genitori cercano in tutti i modi di farci mangiare verdure e cibi proteici, anche se non ci piacciono.

Da adulti, lo stile di vita cambia notevolmente. Andiamo quasi sempre di fretta, non abbiamo quasi il tempo di cucinarci un pasto completo ogni giorno. Allora optiamo per pasti veloci e sbrigativi. Il lato negativo di tutti questi pasti veloci è che quasi sicuramente non fanno bene alla nostra salute. Se davvero vogliamo bene al nostro corpo, dovremmo fargli un regalo: mangiare bene e darci il tempo giusto per consumare il pasto.

Quello che mangiamo influenza molti aspetti della nostra vita, se non proprio la nostra vita in senso stretto. Il cibo che scegliamo ha effetti sul lavoro delle nostre cellule. Il cibo influenza la nostra età biologica, che è l’età delle nostre cellule, appunto. Qual è quindi l’alimentazione più sana che possiamo seguire per fare del bene al nostro corpo?

Alimentazione: ecco qual è la migliore secondo la ricerca

Anche su questo argomento sono state compiute diverse ricerche. Una delle più recenti, ha riguardato due gemelli. Queste due persone con uguale Dna, hanno fatto per otto settimane due diete diverse. Una vegana, e una mediterranea sana. Secondo i risultati di questa ricerca, chi fa una dieta a base vegetale conserva un’età biologica più giovane rispetto a chi fa una dieta mediterranea. Parrebbe quindi che il vegano è più salutare della dieta mediterranea classica. Questa ricerca, però, in un certo senso è monca. Non è stata fatta per il tempo giusto ad indagare gli effetti a lungo termine dell’alimentazione priva di proteine animali.

C’è da ricordare poi che una dieta mediterranea sana prevede in ogni caso un consumo limitato di proteine animali. Che fare allora? Il segreto per una buona alimentazione sta nel saper bilanciare i vari elementi nel modo giusto. Si può mangiare di tutto, ma mai troppo. Scegliere di mangiare bene è il primo passo per iniziare a volersi bene davvero e prendersi cura di noi. Ed è un passo che prima o poi tutti dobbiamo compiere. Se vogliamo invecchiare bene, dobbiamo volerci bene. E mangiare bene, senza privazioni.