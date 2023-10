Sorpresa Amazon Prime Video, arriva la seconda stagione: data e personaggi nuovi

Per tutti gli appassionati della serie Invicible l’attesa è finita: Amazon Prime Video ha annunciato la data d’uscita della nuova stagione.

Nel 2021 è stata distribuita sulla piattaforma streaming Prime Video, la prima stagione della serie televisiva animata Invicible. Ispirata all’omonimo fumetto di Robert Kirkman, la serie racconta del giovane Mark Grayson (Invicible), un normale adolescente, che inizia a sviluppare dei superpoteri, poco dopo il suo diciassettesimo compleanno. Egli, infatti, è il figlio di Nolan (Omni-Man), il supereroe più potente del pianeta.

L’ideatore del fumetto ha preferito realizzare la versione animata e non quella live-action perché, visto la forte presenza di scene violente, al limite con lo splatter, un budget televisivo non sarebbe stato possibile produrla. La serie, inoltre, è stata accolta positivamente sia dal pubblico e sia dalla critica, la quale ha apprezzato l’animazione ardita, le scene d’azione cruente e un ottimo cast di doppiatori, in particolare i personaggi principali: Steve Yeun, che interpreta Invincible, e J.K. Simmons, che interpreta Omni-Man.

Visto il successo della prima stagione, nello stesso 2021, Prime Video ha dichiarato che avrebbero iniziato a lavorare alla produzione di una seconda e una terza stagione da distribuire nel corso degli anni successivi. Mentre, il 15 aprile 2022 è stato confermato che la seconda stagione era in fase di lavorazione. Molto probabilmente per tutti i telespettatori l’attesa è finalmente finita perché Prime Video ha rilasciato prima il teaser e, successivamente, la locandina della seconda stagione.

Invicible, seconda stagione: ecco tutte le novità

Avete già visto la prima stagione delle serie animata Invicible? Ecco quali sono tutte le novità e le anticipazioni sulla nuova stagione in uscita. Come detto precedentemente, il nuovo poster pubblicitario è stato già svelato, così come alcune immagini dei nuovi protagonisti. Dalla locandina si può vedere il protagonista colpito e ferito dopo uno scontro e, nella pozza di sangue sotto di lui, si vede riflesso suo padre, Omni-Man, nella medesima posizione.

Prime Video ha finalmente annunciato che la seconda stagione sarà distribuita sulla piattaforma a partire dal prossimo 3 novembre e, fin da subito, sono previste delle aggiunte sia dal punto di vista dei personaggi e sia dei loro doppiatori. Per esempio, all’interno dei nuovi episodi vedremo il debutto di un altro supereroe all’interno della squadra dei Guardiani del Globo: Bulletproof, il quale è capace di resistere al dolore e di volare. Bulletproof potrebbe essere la chiave di volta nell’aiutare Invicible a fare i conti con la sua famiglia, in particolare Mark Grayson dovrà accettare di essere figlio di Omni-Man.

Infine, nella nuova stagione, l’attrice canadese Tatiana Maslany sarà la doppiatrice di addirittura tre personaggi diversi, dalle immagini che sono state diffuse fino ad ora. I tre personaggi in questione sono la Regina Lizard, il Generale Telia e la Regina Aquaria. In particolare, il marito della Regina Aquaria, Aquarus, è stato ucciso da Invicible. Una delle cose che non è stata ancora annunciata è il numero degli episodi, ma si prevede che Prime Video rilascerà la serie in due parti, la prima durante la fine del 2023 e la seconda all’inizio del 2024. Dunque, siete pronti a seguire la nuova seconda stagione di Invicible?