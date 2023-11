Così Google ti aiuta ad editare le foto meglio di qualsiasi app a pagamento: i segreti che nessuno conosce

Basta scaricare le applicazioni a pagamento che promettono di modificare le nostre foto: ecco l’ultima novità in fatto di editing.

Nel corso degli anni, anche per via dell’avvento dei social, i cellulari hanno sostituito le fotocamere professionali. Questo perché c’è il desiderio di avere le foto a portata di mano e di farne ciò che si vuole in maniera veloce. A tal punto, i grandi marchi della produzione di cellulari hanno cominciato a fare a gare nel produrre dispositivi in grado di realizzare delle fotografie professionali, con tutte le funzioni necessarie.

Detto questo, l’altra parte del mercato, ovvero i consumatori, quando comprano un cellulare sono più interessati a questi aspetti rispetto ad altri. Tuttavia, spesso e volentieri, un cellulare con una buona fotocamera non sempre basta e, dunque, sicuramente tutti hanno sul proprio dispositivo almeno un’applicazione che permette di modificare le foto. Queste si dividono tra quelle a pagamento, ritenute le migliori, e quelle gratuite.

La nuova svolta nella modifica delle foto, che cos’è Magic Editor e perché è diverso dagli altri

Google ha lanciato Magic Editor che con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale diventa l’alleato numero uno in grado di modificare le foto, nel ritoccarle oppure nell’aggiungere un tocco artistico. In tal modo si evita di scaricare applicazioni costose oppure difficili da usare. Tra l’altro, un ulteriore aspetto positivo è che Magic Editor è uno strumento di editing di Google Foto molto più veloce e facile da usare.

Con Magic Editor si possono fare tantissime cose nel modificare le proprie foto. Ad esempio, si può modificare l’aspetto ed il colore del cielo in una foto, stilizzare un’immagine, spostare alcuni elementi oppure ridimensionarli e, infine, cancellarli. Per quanto riguarda all’utilizzo, bisogna aprire Google Foto e selezionare la foto che si desidera modificare, poi si clicca su “Modifica” e poi su “Magic Editor“. Si aggiungono gli effetti di preset, si clicca su “Preset” e si scorre verso sinistra per vedere tutte le opzioni disponibili. Da qui si sceglie un preset e si conferma per poi continuare a modificare e terminare cliccando su “Salva copia“. Purtroppo non tutti possono godere di questo grande strumento, ma solo gli utenti di Pixel 8 e di Pixel 8 Pro. Di conseguenza, ciò vuol dire che su qualsiasi altro Pixel precedente lo strumento di editing non può essere presente. Nonostante ciò, Google sta prendendo in considerazione la possibilità di rendere disponibile questa funzione su più dispositivi. Per quanto riguarda il tema della privacy, molto caro agli utenti, è normale che un simile strumento possa preoccupare chi ne fa uso. A tal proposito Google ha inserito diverse misure per la protezione della privacy. Ma, comunque sia, è sempre bene informarsi sulle disposizioni della politica di privacy leggendole per bene prima di fare qualsiasi cosa.