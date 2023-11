Instagram non vuole che tu lo sappia ma esiste un trucco per farti crescere velocemente: la copertura dei tuoi post sarà alle stelle

Se vuoi aumentare esponenzialmente il tuo engagement su Instagram, segui questo trucco efficace e decisamente infallibile.

I social media hanno creato davvero una trasformazione incredibile nelle nostre vite. Si tratta non solo di mezzi di comunicazione, ma di strumenti che stanno modificando costantemente la natura della nostra società.

Quando si parla di rivoluzione, si parla di un processo trasformativo che impatta tutte le aree della nostra vita. L’avvento di Internet ha segnato una vera e propria rivoluzione, sia dal punto di vista sociale, che dal punto di vista culturale, impattando davvero tutte le aree della vita di ogni individuo. I social, ad oggi, non sono solamente uno strumento di intrattenimento, ma rappresentano un mezzo, sia per cercare lavoro, che per crearlo.

Per questo, saper usare i social media nel giusto modo, rappresenta un grande vantaggio. Quando si parla delle diverse piattaforme, ad avere importanza è, in particolar modo, la visibilità. Più visibilità si ha, maggiori sono le opportunità che si possono creare. La domanda che molti si pongono è: come aumentare la propria visibilità su Instagram? C’è un trucco, che davvero in pochissimi conoscono, ma che è in grado di far schizzare alle stelle la propria copertura.

Instagram: il trucco per crescere velocemente e raggiungere il maggior numero di account

Crescere su Instagram è diventato molto più difficile, rispetto all’inizio. Per questo motivo, oltre la pubblicazione di contenuti di qualità, è importante anche conoscere dei trucchi, che possono permetterci di avere una maggiore visibilità.

Se si vogliono raggiungere tanti account e, di conseguenza, far sì che il nostro contenuto sia visto da quante più persone possibili, si può usare questo accorgimento. Una volta che hai deciso cosa pubblicare, che si tratti di un reel, di un carosello, o di un semplice post, ciò che dovrei fare è cliccare sulla dicitura “impostazioni avanzate”.

Qui, troverai la dicitura “testo alternativo”. Questa è un’opzione che non in molti conoscono, ma che può letteralmente far schizzare alle stelle, la copertura dei tuoi contenuti. È importante, però, usare questa funzione in modo mirato: potrai scrivere delle parole chiave, che siano collegate alla tua nicchia o che descrivano il contenuto che stai pubblicando.

In questo modo, starai dando a Instagram tutte le informazioni necessarie, affinché il tuo contenuto sia targettizzato. Tramite questo focus, l’algoritmo farà schizzare alle stelle la tua copertura e verrai trovato da utenti che sono interessati alle parole chiave, che tu stesso hai usato.