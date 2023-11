Facebook si aggiorna: un’operazione è stata resa molto più facile e veloce

Nuovo aggiornamento in arrivo in casa Facebook. Un’operazione è stata resa molto più facile e veloce, per la gioia degli utenti.

Facebook rimane ancora oggi uno dei social network di punta per l’intero settore. Si tratta di un servizio che ha saputo aggiornarsi nel corso degli anni, andando incontro ad ogni fascia di pubblico ed aggiungendo funzionalità che si stanno rivelando parecchio apprezzate. E che riguardano tanto i “cavalli di battaglia” come i post, i gruppi e le pagine tanto funzionalità secondarie come il Marketplace o le Live.

E non sembra essere finita qui perché, stando a quanto emerso, sarebbero in procinto di essere rilasciate nuove versioni dell’app e del sito parecchio interessanti in termini di feature extra. In particolare, con l’ultimo aggiornamento in arrivo verrà resa molto più facile e veloce una delle operazioni maggiormente discusse del social network. È stato accolto il feedback degli utenti, e finalmente sarà possibile risparmiare tempo.

Facebook, quest’operazione sarà molto più veloce con l’ultimo aggiornamento

Facebook sta per aggiornarsi ancora una volta, e questa volta la nuova versione porta con sé alcune importanti migliorie. Stando a quanto emerso infatti, pare che l’azienda di Zuckerberg abbia deciso di rendere molto più facile e veloce una particolare operazione, che porterà a benefici immediati tanto per i developer quanto per i consumatori finali.

A lanciare la notizia chi ha pensato The Verge, con la voce che ha immediatamente fatto il giro del web. Pare infatti che sarà possibile pubblicare Instant Games in maniera immediata, senza dover necessariamente avere una recensione. Con l’ultima versione della piattaforma, Facebook farà sì che tutti i nuovi titoli possano emergere in maniera organica, seppur in maniera ridotta rispetto a quelli delle big tech e che hanno già tante recensioni.

Sarà inoltre possibile trovarle come parte del cosiddetto “Play Lab” dell’app, per una sezione tutta nuova e che può far sì che più utenti si avvicinino a tutti quei giochi nuovi e che non hanno ancora recensioni essendo appunto stati rilasciati da qualche giorno o settimana. Un’idea che ha come obiettivo quello di rendere il mercato più concorrenziale, permettendo anche a chi arriva da una piccola realtà di poter fare fortuna con un’idea vincente e che riesca ad attirare i consumatori in maniera facile e veloce. L’update dovrebbe venire rilasciato già nei prossimi giorni.