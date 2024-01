Google Meet si aggiorna e risolve uno dei più grandi problemi della storia delle videochiamate: le novità

Google Meet è stato finalmente aggiornato: risolto uno grosso problema relativo alle videochiamate. Ecco di cosa si tratta.

Fra i servizi più utilizzati di Google c’è Google Meet. Si tratta di un’app per le videoconferenze molto utilizzata dagli utenti. In passato non offriva troppe opzioni di personalizzazione: era piuttosto semplice. Per questo motivo molte persone facevano a meno di utilizzarla dato che dava alcuni problemi. Con il tempo si è evoluta, e lo sta facendo tutt’ora con l’aggiunta di una nuova funzione.

Google ha annunciato di recente che stanno per arrivare delle nuove funzioni sull’app. Renderanno più semplice la personalizzazione dell’aspetto di Google Meet. Parliamo di una novità molto importante. Ma che tipo di funzione sarà nello specifico? A quanto pare avremo la possibilità di combinare più effetti video. Ad esempio sarà possibile unire lo sfondo con effetti filtro, così da creare una esperienza più dinamica.

Inoltre potremo utilizzare una nuova icona posta nel riquadro della visualizzazione personale. Servirà a tenere traccia di tutti gli effetti utilizzati. Inoltre sarà d’aiuto per rimuovere molti effetti in contemporanea. Ma la nuova funzione non è utile soltanto per questo: leggete con attenzione. L’interfaccia utente diventerà più snella e priva di dettagli fastidiosi per gli occhi.

Google Meet si aggiorna in grande, ora sarà irriconoscibile: ecco cosa cambierà

Un’altra novità piuttosto importante è l’illuminazione da studio. Per ora è disponibile solo per gli utenti di Google Meet sul web, ed è incluso nel componente aggiuntivo Duet AI (riservato a Google Workspace Enterprise). Comunque sia questa funzionalità simula una illuminazione di qualità da studio e regola la posizione, la luminosità e persino il suo colore. Così facendo l’utente potrà rilassarsi mentre sta studiando.

L’ultima novità riguarda lo studio sound, adesso disponibile per tutti gli utenti. La funzione migliora la scarsa qualità audio prodotto dalle cuffie Bluetooth dei partecipanti. Come per l’impostazione precedente, anche questa è una componente aggiuntiva di Duet AI. Quindi è dedicata solo a Google Workspace Enterprise.

L’aggiornamento sarà disponibile a breve e potrà essere installato senza problemi. Questi sono tutti i cambiamenti che presto vedremo in Google Meet, una delle applicazioni di videochiamata tra le più usate dagli utenti che utilizzano dispositivi Andorid. Naturalmente Google fornirà a breve informazioni ancor più dettagliate sulle nuove funzioni, in modo da aiutare gli utenti nell’utilizzo corretto di Google Meet