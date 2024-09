Instagram, come funzioneranno gli account per teenager: tutto ciò che devi sapere

Instagram ha annunciato l’introduzione degli account per teenager, con nuove restrizioni per gli utenti più giovani: ecco come funzioneranno.

La piattaforma, nell’ultimo periodo, ha mostrato un crescente interesse nei confronti delle preoccupazioni di genitori e attivisti per quanto riguarda l’impatto che i social network hanno sulla salute mentale dei più giovani. Applicazioni come Instagram, o ancora TikTok, vengono usate quotidianamente da ragazzi e ragazze che vengono esposti ai rischi del mondo del web. Il lancio degli account per teenager mira a rendere la navigazione più sicura per le nuove generazioni, con una serie di restrizioni volte ad una maggiore tutela.

Solamente un anno fa 41 Stati americani hanno avviato una causa contro Meta, accusando l’azienda di fare ricorso a tattiche studiate appositamente per tenere i giovanissimi incollati allo schermo. Gli adolescenti correrebbero in tal modo il pericolo di sviluppare una vera e propria dipendenza da social, con conseguenze negative sul loro benessere.

Instagram ha risposto ai timori dei genitori mettendo a disposizione funzioni che consentono a questi ultimi di tenere sotto controllo l’attività dei figli online grazie al parental control. Ora, la piattaforma ha deciso di fare un ulteriore passo avanti con l’introduzione degli account per teenager, che presentano nuove restrizioni per gli utenti che hanno un’età inferiore ai 16 anni.

Instagram, cosa cambia con gli account per teenager: le novità per tutelare gli utenti più giovani

Quali sono le misure di tutela previste? Innanzitutto i profili dei minori saranno chiusi, così che solo i contatti approvati possano interagire con questi. Al compimento dei 16 anni sarà possibile renderli pubblici, mentre per chi ha un’età inferiore servirà il consenso dei genitori. Verranno applicati limiti alla ricezione dei messaggi: i ragazzi e le ragazze, infatti, potranno avere conversazioni esclusivamente con chi conoscono e i contenuti saranno filtrati facendo affidamento sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è impedire la condivisione di immagini o video sensibili che incitano all’odio o all’autolesionismo, oppure ancora che mostrano nudità. Gli adolescenti potranno essere menzionati solamente dagli utenti che seguono. Non riceveranno, inoltre, notifiche tra le 22.00 e le 7.00 e l’applicazione li esorterà a non trascorrere troppo tempo online.

Instagram procederà con verifiche dell’età degli user, in modo da capire se hanno mentito su quest’ultima. L’azienda intende utilizzare un’apposita tecnologia che le permetterà di rintracciare gli adolescenti anche qualora dovessero avere indicato la data di nascita di un maggiorenne nel loro profilo. Infine, i genitori avranno maggiore controllo sull’attività dei figli grazie alla funzione di supervisione. Gli account per teenager, come spiegato da Meta, verranno attivati entro i prossimi due mesi negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna e in Australia. Mentre negli altri Paesi dovrebbero arrivare a gennaio.