Le novità più incredibili di Whatsapp in arrivo nel 2024: una ti lascerà a bocca aperta

Il 2024 segna l’arrivo di una valanga di grandi novità su WhatsApp, che cambieranno ancora una volta la famosa applicazione.

Durante l’ultimo decennio gli sviluppatori di WhatsApp sono stati in grado di lasciare gli utenti sempre a bocca aperta, tutto questo grazie all’introduzione di innovazioni che hanno reso l’app di messaggistica funzionale e non solo.

Basti pensare agli aggiornamenti che hanno introdotto gli stati che durano 24 ore, oppure la possibilità di cancellare i messaggi dopo l’invio entro un tempo determinato, oppure i messaggi effimeri che si autodistruggono con un timer da impostare che va dalle 24 ore, 7 giorni e 90 giorni. In vista del nuovo anno, dunque, altri aggiornamenti cambieranno l’app e anche il modo in cui la utilizziamo per comunicare con altre persone. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Sei novità in arrivo su WhatsApp entro il 2024

Ebbene sì, sono davvero numerose le novità che riguardano il “mondo” d WhatsApp e in cima alla lista troviamo sei aggiornamenti che saranno resi disponibili per tutti gli utenti entro il 2024. Il primo aggiornamento, già disponibile per alcuni utenti, riguarda l’Intelligenza Artificiale, che da oggi può essere usata per realizzare degli sticker scrivendo noi una breve descrizione su come vorremmo che fossero.

Nella lista dei cambiamenti previsti troviamo anche l’arrivo dell‘integrazione con Instagram, come già succede con Facebook. Troveremo un tasto di condivisione dello status anche su questo social. Altra novità tanto attesa riguarda i “Temi” delle chat che non saranno solo chiaro, scuro o predefinito, ma sarà possibile personalizzare l’applicazione scegliendo anche tra colori come verde, blu, rosa, nero e viola. Ma non finisce di certo qui.

Una delle novità attese su WhatsApp e che più sta lasciando senza parole gli utenti riguarda una normativa europea che ha imposto la Chat di terze parti, quindi l’interoperabilità e compatibilità tra le chat provenienti da utenti che usano altre applicazioni, come Telegram. Adesso sarà possibile chattare anche con loro, senza l’obbligo di usare la stessa piattaforma di messaggistica. Ben presto, quindi, verrà introdotta una sezione su WhatsApp indicata come “Thirdy-Parts Chat” dove trovare questi messaggi.

Infine, ma non meno importante, WhatsApp introduce la People Nearby, ovvero la condivisione di contenuti multimediali di vario tipo tra account senza necessità di registrare il contatto. La condivisione viene fatta con gli altri smartphone nelle vicinanze come fosse un vero e proprio AirDrop, con tanto di video e foto in formato HD, ma in modo più semplificato perché può avvenire tra tutti i sistemi operativi senza distinzione o limiti.