Se hai attivato quest’opzione su Instagram disattivala subito: potrebbero rubare tutti i tuoi contenuti

Per proteggere i propri contenuti Instagram è necessario disattivare un’opzione specifica: così non verranno più rubati.

Ogni piattaforma presente sul web ha al suo interno tante impostazioni da considerare per avere un percorso pienamente sicuro. Instagram a tal proposito non è da meno come dimostra un’opzione che se disattivata impedisce agli altri utenti di prendere un determinato contenuto, così da non consentirgli di postarlo nuovamente altrove.

I contenuti presenti in rete non sono sicuri e possono essere scaricati da qualsiasi utente che poi può modificarlo o condividerlo come meglio crede. Di certo vedersi sottratto un contenuto, soprattutto considerando i pericoli della rete, non è un aspetto positivo e per questo motivo deve essere arginato anche attraverso una funzione presente su Instagram.

Seguendo una breve e facilissima procedura nessuno più ruberà i nostri contenuti postati: vediamo nel dettaglio come fare. La privacy in rete è un tema ancora oggi molto delicato visto che le maggiori istituzioni stanno trovando diversi ostacoli nella regolamentazione della sfera digitale.

Come proteggere i contenuti Instagram: attenzione a questa funzione

Gli utenti sanno molto bene che devono necessariamente agire in prima persona per proteggere i contenuti che postano sulle varie piattaforme, tra cui Instagram. Sul social di Meta c’è un opzione da disattivare per evitare il furto di quanto postato.

L’impostazione da conoscere si trova poco prima di condividere un reel, si tratta di un breve video ora molto in voga anche su Instagram. Nella pagina precedente alla condivisione bisogna scorrere verso in basso e cliccare la voce “Impostazioni avanzate“. Una volta aperte le impostazioni bisogna nuovamente scorrere in basso alla ricerca della voce “Download dei tuoi reel“. Giunti qui non bisognerà fare altro che disattivare la funzione selezionando il bottone presente a lato.

Disabilitando questa opzione si impedirà, quindi, di far scaricare i propri contenuti ad altri utenti salvaguardando così il proprio profilo. Percorrendo questa strada si renderà ancora più sicuro l’account grazie anche a delle maxi novità implementate dagli sviluppatori.

Naturalmente la tecnologia offre diverse strade da poter percorrere anche per i malintenzionati ma disattivare questa impostazione consente di vivere con un po’ più di serenità la propria esperienza su Instagram. Se abbiamo attivato l’opzione, quindi, il consiglio è quello di disattivarla subito così da poter ritrovare i contenuti sul proprio profilo e non sparsi sul web con possibili conseguenze e rischi di vario tipo.