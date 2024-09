Stanco dei soliti tag su Instagram? Segui questi passaggi e te ne liberi per sempre

A volte i tag rovinano e appesantiscono le nostre storie Instagram, vuoi liberartene per sempre? Ecco come fare in modo semplice.

La nostra pagina social è una porta d’accesso alla nostra vita, un biglietto da visita che può permettere agli altri di conoscerci sia dal punto di vista professionale (e non solo nel caso in cui si decida di fare gli influencer o di fare comunicazione attraverso i social) che da quello privato.

Il nostro profilo rappresenta uno spaccato della nostra vita, il modo in cui ci vogliamo presentare al mondo, quello in cui vogliamo che gli altri ci vedano. Non tutti amano questa esposizione, motivo per cui le impostazioni permettono di celare il nostro profilo alle persone che non fanno parte della nostra cerchia di amici e che non conosciamo personalmente.

In ogni caso, anche quando la pagina è rivolta solo a chi amiamo davvero, quando pubblichiamo qualcosa lo facciamo perché vogliamo fissare un momento vissuto, da soli o insieme a delle persone, un luogo che ci è rimasto nel cuore e che non vogliamo dimenticare, un momento felice o importante di cui vogliamo resti traccia e possa essere apprezzato e compreso anche da chi ci sta intorno o desidera davvero conoscerci.

Ad aiutarci nel cristallizzare i dettagli ci aiutano da sempre i tag, questi infatti permettono di contestualizzare la foto, il video o la storia che pubblichiamo, coinvolgendo in modo diretto le persone che ne hanno preso parte, permettendo a chi lo vede di sapere dove quello che gli stiamo mostrando si è verificato.

Tag fastidiosi nelle storie Instagram: ecco come rimuoverli

Ci sono volte in cui i tag aggiunti ad una storia o una foto sono invasivi e talmente preponderanti da attirare l’attenzione più dello scatto stesso. Può capitare dunque che si abbia voglia di eliminarli e di lasciare che chi osserva la nostra attività possa concentrarsi solo ed esclusivamente sul contenuto principale della foto.

Chiaramente non inserirli ci obbliga a privarci di quelle che sono le loro funzionalità, dunque è importante sapere come fare a nasconderli, cioè posizionarli in modo tale che siano funzionali ma non invasivi. La soluzione più semplice all’esigenza espressa risiede nel rimpicciolire i tag sino a renderli quasi invisibili.

Per farlo accedete all’applicazione di Instagram quindi fate uno swipe da sinistra a destra per creare una nuova storia o cliccate sul più in basso e poi su modalità “Storia”. Adesso effettuate tutti i passaggi che vi sono richiesti ogni volta che create una storia e dunque caricate l’immagine o il video desiderato, associate se volete una canzone.

Prima di pubblicare premi sull’icona “Aa” che si trova in alto su Android e in alto a destra su iPhone, clicca su “@menziona” e digita il nome dell’utente che ti interessa o crea l’hashtag utilizzando il cancelletto seguito da ciò che vuoi evidenziare. Una volta conclusa questa operazione e cliccato sul tasto “Fine”, tieni premuto il dito sul tag finché non risulta selezionato, adesso con le dita restringi la scritta fino a che non raggiunge la dimensione che ti interessa ed il gioco è fatto.