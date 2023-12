Vuoi scoprire chi visita il tuo profilo Facebook? Ecco come si fa: basta seguire pochi e semplici passaggi

Ti sei mai chiesto se a qualcuno piaccia curiosare sul tuo profilo Facebook? Ci sono dei modi per scoprirlo.

Nonostante il successo di Instagram e TikTok ci sono ancora molti che usano spesso Facebook, per abitudine o per cercare alcuni dei contatti persi negli anni. Se condividi spesso foto o pensieri su questo social però è possibile che qualcuno decida di controllare spesso il tuo profilo per vedere cosa fai. A volte è davvero semplice curiosità, ma in certi casi potrebbero esserci altri fini.

Per tutelarsi e anche per capire se il proprio profilo risulti esposto in qualche modo, sapere chi lo visita tornerebbe utile per tutelarsi. Considerando la normativa sulla privacy non è possibile avere una lista di nomi ma ci sono dei sistemi per raccogliere qualche informazione a riguardo. Prima di tutto esiste un modo di scoprire se tra i visitatori del profilo ci sono alcuni dei propri contatti.

Basta cliccare con il destro sulla propria pagina Facebook e scegliere “Mostra sorgente pagina”. Dalla tastiera poi si premono i tasti Ctrl + F insieme per poi scrivere Initialchatfriendlist. In questo modo si possono rivedere gli utenti con cui il social considera si interagisca più di frequente. Assumere che alcuni di loro visitino spesso il tuo profilo è logico.

Come proteggere il tuo profilo Facebook da sguardi indiscreti

In caso si tratti di contatti che non compaiono nella lista degli Amici purtroppo non esiste un sistema di scoprire chi siano. Il 1° aprile 2020 andando nella sezione Sicurezza e Privacy del menu di Facebook era apparsa la voce “Scopri chi visita il tuo profilo” ma ormai non compare più. Non si era trattato di altro che uno scherzo fatto dagli sviluppatori, come si intuisce dalla data.

Per evitare che sconosciuti o persone che vuoi evitare vedano i tuoi aggiornamenti si può comunque ricorrere alle impostazioni sulla privacy. Andando nella sezione “Esegui il Controllo della privacy” è possibile vedere chi può vedere i propri aggiornamenti di Facebook, ma non solo. Sempre qui ci sono informazioni su come si può essere rintracciati sul social.

In particolare può tornare utile scoprire se gli utenti posoano arrivare al tuo profilo attraverso i motori di ricerca. Si può anche scoprire se questo è possibile dall’indirizzo mail fornito o dal numero di telefono. Tutte queste informazioni è meglio limitarle ai contatti stretti.