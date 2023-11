Trucco Instagram e Facebook che devi assolutamente conoscere: così nessuno saprà se sei online

Farsi vedere on line su Instagram e Facebook è un’arma a doppio taglio e a volte sarebbe meglio evitarlo: ecco come fare.

Apparire on line su Instagram e Facebook significa rendersi disponibili alle interazioni o, almeno, nella maggior parte dei casi è così che viene inteso. Questo significa che, se siamo on line, gli altri utenti si sentono autorizzati a interagire con noi, magari scrivendoci in privato, e naturalmente si aspettano una risposta (i più insistenti e maleducati potrebbero arrivare addirittura a pretenderla!).

Per questo motivo molte persone potrebbero desiderare essere “in incognito” su Instagram e Facebook, eseguendo tutte le proprie attività senza apparire on line e quindi senza poter essere “spiati” dagli altri utenti. Fortunatamente mostrare o non mostrare la propria presenza on line è considerato un diritto di tutti gli utenti e Meta ha creato funzioni specifiche proprio a questo scopo.

Come non apparire on line su Instagram e Facebook

Sia Instagram sia Facebook consentono di gestire la propria visibilità on line attraverso le impostazioni del proprio profilo personale.

Per quanto riguarda Facebook bisognerà quindi aprire la pagina del proprio profilo, quindi cliccare su Impostazioni e Privacy e dal menù che si aprirà cliccare Stato Attività. A questo punto si avrà a disposizione un interruttore che come impostazioni predefinita è settato su “attivo” e mostra a tutti gli altri utenti del social quando siamo on line.

Per evitare di mostrare pubblicamente la nostra presenza basterà spegnere l’interruttore in questione. Trattandosi di un’impostazione importante, Facebook chiederà una seconda conferma prima di rendere effettive le nuove impostazione. Una volta confermata la propria scelta, l’opzione sarà attivata.

Un procedimento molto simile va eseguito su Instagram. Anche qui si dovrà aprire il proprio Profilo e scorrere il menu fino a Impostazioni e Privacy. Qui però le due procedure si differenziano: dal momento che Instagram non mostra se un utente è attivo direttamente nel suo profilo, ma solo nella sezione dei direct messages o messaggi privati, dalle impostazioni e privacy bisognerà scegliere Impostazioni messaggi e da qui si potrà spegnere l’interruttore.

Va specificato però che entrambe queste procedure attivano l’impostazione solo sul dispositivo da cui vengono effettuate. Ne deriva che se facessimo l’accesso da un dispositivo diverso appariremmo comunque on line. Per evitarlo dovremo prestare attenzione a disattivare l’impostazione da tutti i dispositivi dai quali facciamo l’accesso, altrimenti potremmo apparire visibili in determinati lassi di tempo.