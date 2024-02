4 cose che non dovresti mai tenere sulla scrivania: ti fanno lavorare malissimo

Com’è la tua scrivania? Sai che ci sono alcune cose che forse tieni sulla tua scrivania e che non ti aiutano a lavorare bene?

La scrivania è il santuario del lavoro, il luogo in cui siamo chiamati a concentrarci, creare e produrre. È essenziale mantenerla ordinata e funzionale per massimizzare la produttività e il comfort lavorativo. Tuttavia, ci sono alcune cose che dovremmo evitare di tenere sulla scrivania per garantire un ambiente di lavoro ottimale.

Le cose che abbiamo sulla scrivania infatti potrebbero distrarci e fare in modo che non ci concentriamo bene. E non parliamo soltanto di cose che non c’entrano nulla con il lavoro, ma anche di accessori che teniamo vicini e che possono occorrerci. In realtà alcuni di questi oggetti ci fanno lavorare male. Ma andiamo a vedere in particolare quattro cose che dovresti considerare di rimuovere dalla tua scrivania.

Quattro oggetti da non tenere sulla scrivania

In primo luogo sappi che tenere sulla scrivania tutti i nostri articoli per la cura personale come spazzole, trucchi o profumi è da evitare. Questi oggetti non solo occupano spazio prezioso, ma possono anche distrarci dalla nostra attività principale: il lavoro. Inoltre, la scrivania non è il luogo ideale per conservare tali prodotti in quanto potrebbero essere esposti a polvere o danneggiarsi accidentalmente. È meglio tenerli in un cassetto o in una borsa dedicata, in modo da prenderli quando necessario, senza intasare la superficie di lavoro.

Forbici, spillette, scotch e altri articoli per l’ufficio sono essenziali per molte attività lavorative, ma accumularli sulla scrivania può trasformarsi in un incubo organizzativo. Più cose avrai sulla scrivania, meno spazio avrai per lavorare in modo efficiente. Inoltre, l’eccesso di oggetti può rendere difficile trovare ciò di cui hai bisogno quando ne hai bisogno. È meglio tenere solo gli articoli indispensabili sulla scrivania e conservare il resto in un cassetto o in un’area dedicata vicino alla tua postazione.

I post-it possono essere uno strumento utile per annotare rapidamente idee o promemoria, ma quando ne abbiamo troppi sparsi sulla scrivania possono diventare una distrazione. Troppi post-it possono creare confusione visiva e rendere difficile concentrarsi sul compito principale. Invece di coprire la scrivania con decine di foglietti colorati, cerca di limitarne l’uso a pochi promemoria importanti. Utilizza un quaderno o un’app per prendere appunti in modo più ordinato ed efficiente.

Anche se una candela profumata può aggiungere un tocco piacevole all’ambiente di lavoro, è importante fare attenzione alle dimensioni e alla fragranza. Le candele troppo grandi possono occupare spazio prezioso sulla scrivania e ostacolare la tua area di lavoro. Inoltre, le fragranze troppo intense possono essere fastidiose per alcuni colleghi o addirittura causare mal di testa. Se desideri utilizzare una candela profumata, opta per una dimensione più piccola e una fragranza delicata. Meglio ancora, considera l’utilizzo di diffusori di aroma o oli essenziali per profumare delicatamente l’ambiente senza occupare spazio sulla scrivania.

Di seguito puoi trovare il video in cui @neat.caroline spiega come mai non dovresti tenere tutti questi oggetti sulla scrivania!

In conclusione, mantenere la scrivania libera da distrazioni e disordine è fondamentale per favorire la concentrazione e la produttività sul lavoro. Fare questo aiuta a creare un ambiente di lavoro più ordinato, organizzato e piacevole.