Altro che asciugatrice: è questo l’elettrodomestico che asciuga il bucato più velocemente

Per asciugare i panni velocemente anche in inverno non serve l’asciugatrice, ma questo elettrodomestico inaspettato: ti cambierà la vita!

Mettere ad asciugare i panni in inverno può essere davvero una bella seccatura! Non tutti infatti possiedono un’asciugatrice o uno spazio esterno dove sistemare lo stendino e anche chi ce li ha da un lato non sempre vuole gravare sui consumi elettrici e dall’altro non vuole esporre il bucato alle intemperie.

Ad ogni modo, quello che non tutti sanno è che per far asciugare i capi più rapidamente non ci vuole tanto l’asciugatrice, quanto quest’altro elettrodomestico inaspettato.

Quando scoprirai di che cosa stiamo parlando non riuscirai a credere ai tuoi occhi! Di sicuro comincerai a usarlo anche tu!

Altro che asciugatrice: è questo l’elettrodomestico che asciuga il bucato in un battibaleno

Se fino a oggi hai sempre creduto che per asciugare i panni rapidamente fosse necessario avere l’asciugatrice ti sei sbagliato di grosso. Per quanto questo elettrodomestico possa rivelarsi di grande aiuto negli spazi piccoli oppure in inverno quando si tende a posizionare lo stendino in casa per proteggerlo dalle intemperie, in realtà sarebbe un altro il dispositivo da usare per accelerare il processo di asciugatura.

Sai già di che cosa stiamo parlando? Ebbene del deumidificatore. Piccolo, pratico e facile da trasportare, questo oggetto può letteralmente cambiarci la vita. Basta posizionarlo vicino allo stendino con i panni bagnati, azionarlo durante le prime ore e si potranno dimezzare drasticamente i tempi di asciugatura. In particolare, con il programma ‘dryer’ presente nei modelli più recenti l’aria girerà più velocemente o addirittura diventerà più calda.

Il deumidificatore di fatto andrà a raccogliere tutta l’acqua e, quindi, l’umidità nella camera e i vestiti si asciugheranno più in fretta. Inoltre, l’acqua raccolta nell’apposito contenitore potrà essere riciclata in tantissimi modi diversi, come ad esempio per fare le pulizie. Geniale, non è vero?

Insomma, possiamo tranquillamente dire che nel complesso il deumidificatore risulta essere più conveniente dell’asciugatrice. Nonostante quest’ultima sia più veloce ed efficiente, se il carico di panni è limitato il deumidificatore è sicuramente un buon compromesso. Soprattutto se di classe energetica avanzata, in modo tale da permettere un discreto risparmio in bolletta.

Infine, anche il costo iniziale di questo elettrodomestico è più vantaggioso rispetto a quello dell’asciugatrice, così come le dimensioni ridotte lo rendono più maneggevole, adatto anche agli spazi ristretti e facile da spostare in base alle proprie esigenze. E tu, che cosa ne pensi?