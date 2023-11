Amazon, anche sulla celebre piattaforma c’è la cronologia: come fare per eliminarla

Sulla nota piattaforma Amazon è presente la cronologia dei vari movimenti, come eliminarla? Questa è la procedura da seguire.

Il noto e popolare e-commerce costruito da Jeff Bezos continua a sorprendere non solo grazie alle tante offerte ma anche per delle opzioni che in pochi conoscono. Una di queste riguarda la possibilità di cancellare la cronologia dei prodotti visti, si tratta di un modo pratico per eliminare tutti gli articoli non più di nostro interesse.

La cronologia è un elemento presente sul web che fornisce ad ogni utente di avere traccia della propria attività e grazie alla sua presenza è possibile recuperare un sito successivamente. Lo stesso vale per la navigazione in Amazon tramite una procedura molto semplice da ricordare capace di garantire una più oculata gestione della navigazione.

Non molte persone sono a conoscenza di una sezione in Amazon completamente dedicata alla cronologia di navigazione. Per questo motivo non è importante solo conoscerla ma anche capire come arrivare alla sezione così da procedere alla gestione che si ha in mente. Scopriamo a questo punto i passaggi per arrivarci.

Come modificare la cronologia di Amazon: i passaggi da seguire

Amazon è diventato il più acclamato e-commerce al mondo grazie al lavoro che anno dopo anno si è messo in campo. Oggi la piattaforma è costellata di opzioni che garantiscono all’utente un’esperienza più semplice e atta a rispondere ad ogni esigenza. In questo contesto rientra in maniera decisa la poco conosciuta cronologia di navigazione.

Dopo essere arrivati alla cronologia di navigazione appariranno davanti a noi tutti gli articoli visitati nel corso del tempo. Più si scorrerà la pagina e più vedremo apparire ricerche decisamente datate. Per eliminare uno o più prodotti bisogna cliccare il pulsante sottostante ogni articolo “Rimuovi dalla vista/dalla visualizzazione“. Mentre per rimuovere tutti gli articoli bisogna selezionare “Gestisci cronologia” e scegliere “Rimuovi tutti gli articoli dalla visualizzazione“.

Con pochi e semplici passaggi, dunque, avremo una nuova disposizione di Amazon composta solo dai prodotti che realmente ci interessano. In pochi secondi in pratica si avrà a disposizione un canale dove poter facilmente attingere e velocizzare l’eventuale acquisto. Le sorprese dell’e-commerce non terminano qui come dimostra l’offerta su un tablet dal valore di 600 euro.

Questo, per molti, rappresenta il regalo di natale perfetto e da non lasciarsi sfuggire, dato che si tratta di un articolo molto interessante ad un prezzo stracciato. Se lo comprate per qualcuno a Natale ricordate di seguire la guida che vi abbiamo appena presentato per cancellarla dalla cronologia.