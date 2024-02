Credi di essere ordinato in casa? Mettiti alla prova: se lo sei fai almeno 5 di queste 10 cose

Sei molto ordinato, nel momento in cui fai almeno 5 di queste cose. Ecco una lista delle cose che chi tiene tutto in ordine fa.

Quando si parla di ordine, in molti dicono che si tratta di una questione totalmente soggettiva. Effettivamente, ognuno ha il proprio modo di fare ordine in casa e di disporre gli oggetti, per ottenere il risultato finale che maggiormente preferisce.

Sta di fatto, che evitare il caos nei propri ambienti domestici, significa anche creare un impatto positivo sulla propria mente. Sappiamo bene, infatti, quanto l’ambiente in cui trascorriamo la gran parte del tempo, abbia il potere di influenzare il nostro stato energetico. Proprio per questo motivo, dobbiamo prestare particolare attenzione e prendercene cura, in modo tale che, di riflesso, i nostri ambienti si prendano cura di noi.

Certamente, non possiamo dare una definizione generale di ordine, in quanto, come abbiamo detto, ognuno ha il proprio senso dell’ordine. Ma certamente, quello che possiamo fare, è capire se siamo davvero ordinati, come diciamo di essere, o meno. Per poterlo stabilire, possiamo facilmente metterci alla prova, osservando se facciamo cinque di queste 10 cose. Se così dovesse essere, allora abbiamo la sufficienza nella materia ordine.

Sei davvero ordinato? Se fai almeno cinque di queste 10 cose, allora puoi dirti tale

Per poter stabilire se siamo ordinati o meno, possiamo metterci alla prova grazie a questo velocissimo test. Ottenere la sufficienza, significa fare almeno cinque di queste 10 cose. Le persone davvero ordinate, in primo luogo, non lasciano mai le loro scarpe di fronte alla porta. Un’altra cosa, che una persona ordinata, non farebbe mai è lasciare i piatti sporchi, prima di lasciare la cucina. Riordinare ogni cosa, dopo averla utilizzata, è davvero fondamentale.

Anche il modo in cui disponiamo i nostri cosmetici, fa davvero la differenza, in quanto una persona ordinata semplificherebbe al massimo le cose, trovando recipienti e scatole in cui inserirle. È di fondamentale importanza anche evitare di avere doppioni degli stessi strumenti in cucina. Ogni cosa, per di più, ha la sua postazione e il suo posto, in ogni stanza.

Un’altra cosa che le persone ordinate fanno è quella di donare tutto ciò che non usano più. Coloro che hanno una vera passione per l’ordine, inoltre, cercano di mantenersi sempre motivati, mettendo su della musica o i loro podcast preferiti, mentre stanno facendo le pulizie.

Una persona ordinata, infatti, non perde mai tempo e mentre sta riordinando, fa anche, in contemporanea, qualche altra attività. Infine, una persona davvero ordinata, impila i propri abiti nell’armadio, seguendo un criterio ben preciso. E tu, fai almeno cinque di queste cose?