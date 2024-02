Apple torna indietro: decisione clamorosa del colosso tech

Con la nuova strategia Apple torna (anche) dietro: il cambiamento del colosso teche porta a una decisione tanto inaspettata quanto clamorosa.

Apple sta cambiando. Lo si vede da tanti piccoli particolari. Il grande switch sul comparto fotografico iniziato ormai da qualche anno è un crescendo rossiniano vicino allo zenit: gli enormi passi in avanti sono letteralmente esplosi con l’iPhone 15 Pro Max, uno dei migliori in assoluto per foto e video.

Finalmente da Cupertino hanno deciso di puntare su un dispositivo pieghevole, non si sa se sarà un iPhone o forse più un iPad dalle piccole-grandi dimensioni: l’ultimo report sulla catena di fornitura ipotizza un foldable tra 7 e 8 pollici, che potrebbe alla fine sostituire l’attuale iPad mini da 8,3 pollici, da lanciare nel 2026.

Anche la forte accelerata verso l’Intelligenza Artificiale per cui Apple sta investendo una cifra che supera il miliardo fa capire una nuova strategia meno conservativa. Eppure per un grande salto in avanti, il colosso di Cupertino torna indietro prendendo una decisione tanto sorprendente quanto clamorosa.

Apple, focus sull’iPhone 16: una caratteristica e il ritorno al futuro

Previsti per uscire nell’autunno del 2024, l’anno dell’esplosione dell’Intelligenza Artificiale sui telefonini, gli iPhone 16 dovrebbero presentare, almeno nelle intenzioni che fanno rima con indiscrezioni, chip più veloci, dimensioni più grandi per la linea “Pro”, miglioramenti della fotocamera e possibilmente un nuovo pulsante.

Secondo diverse ipotesi Apple sta progettando nuovi chip della serie A per la linea iPhone 16, basati sull’ultimo nodo N3E a 3 nanometri. Il che vuol dire un passo avanti in termini di efficienza e prestazioni, ma anche l’allargamento del pulsante di azione, attualmente limitato ai modelli iPhone 15 Pro, verrà esteso agli altri Melafonini della stessa serie. Il nuovo “pulsante di acquisizione”, invece dovrebbe essere utilizzato per scattare foto e video.

La sorpresa sembrerebbe arrivare dal design, che sta dividendo la stampa di settore. Mentre ci sono alcuni convinti che le modifiche al design sarebbero rappresentate soltanto da un aggiornamento delle dimensioni per i modelli Pro, altri ipotizzano un ritorno al passato.

Le speculazioni su un possibile design ispirato a iPhone X o iPhone 12 per la gamma 16 lascerebbero spazio a dettagli più recenti, che suggeriscono ulteriori cambiamenti soprattutto sull’orientamento della disposizione dei sensori fotografici posizionato sul retro del dispositivo. Un comparto fotografico, in pratica, che vedrebbe la fotocamera passare da diagonale a verticale. Chissà, staremo a vedere.