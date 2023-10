Dimagrisci subito con il deepfake, nuova scoperta degli scienziati: i risultati sono incredibili

Per riuscire ad allenarsi e tornare in forma il sistema migliore è usare il proprio deepfake. Si tratta di un trucco psicologico.

Una delle tecniche di intelligenza artificiale per riprodurre immagini umane è il deepfake, che molti usano per fare scherzi e montaggi surreali. Per spiegarla in due parole può sovrapporre volti e corpi di persone diverse in modo realistico, ad esempio sostituendo la propria faccia a quella di una celebrità. Per quanto non abbia una buona fama a causa di chi l’ha usata per diffamare però questa tecnica può avere un utilizzo incredibile.

Quando si cerca di dimagrire infatti ci si ritrova a seguire video di esercizi ginnici per allenarsi e tonificare gambe e addominali. Peccato che l’entusiasmo iniziale di frequente ceda il passo alla stanchezza e i progressi fatti svaniscano in poco tempo. Un effetto che però si può evitare a patto che l’allenatore presente nel video abbia la nostra faccia, ovvero sia un nostro deepfake.

L’Università di Bath in Inghilterra infatti ha voluto testare se sfruttare le IA in questo senso potesse aiutare a dimagrire. A questo scopo ha selezionato dei volontari che hanno visionato dei tutorial di allenamento prima con un allenatore vero e poi osservando il proprio volto montato su un corpo da atleta. In tutto i video erano sei di ogni tipo, mostrando tipologie di esercizi molto diverse.

Il deepfake motiva di più ad allenarsi e dimagrire

Osservando le performance dei partecipanti all’esperimento è risultato evidente come si mostrassero più partecipi osservando il trainer con il loro volto. Si notava più rapidità di esecuzione e un livello di intensità maggiore. A livello psicologico l’ipotesi è che vedersi come un professionista dello sport accresca l’autostima di chi si allena e lo renda perciò più motivato.

Utilizzare questa tecnica di creazione e rielaborazione di immagini in questo senso potrebbe ridarle un’accezione positiva. Chi volesse sfruttarla per dimagrire userebbe le IA per un prodotto destinato al consumo privato e non commercializzabile. Dato che si usano solo immagini di sé stessi non c’è il rischio di violare la privacy o diffamare qualcuno.

Gli stessi ricercatori hanno approfondito la questione con un secondo studio condotto su un ambito molto diverso dal fitness. Hanno così scoperto che il deepfake può portare a migliorare anche le capacità di parlare in pubblico mettendo il proprio volto su quello di un presentatore navigato.