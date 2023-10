Dove guadagnare più soldi dopo la laurea: le città italiane ed europee con gli stipendi più alti

Hai appena preso la laurea e non sai quale sarà la prossima mossa da fare? Inizia ad informarti sugli stipendi più alti d’Europa, in modo da poter iniziare a programmare il tuo futuro. Ecco quali sono le città dove si guadagna di più.

Quando termina il percorso di studi, arriva il momento più complicato, quello che deciderà il futuro di un individuo: bisogna scegliere quale indirizzo scegliere, ma, soprattutto, quale direzione. Una determinata laurea potrebbe allontanarti da casa, quindi dovresti fermarti un attimo e valutare con attenzione tutte le possibilità a tua disposizione. Fai con calma, questo non è il momento di avere fretta, potresti cambiare la tua vita in maniera radicale, nel bene o nel male.

Uno dei fattori più importanti da prendere in considerazione è quello economico. Il lavoro che la laurea ti permette di trovare non è uguale dappertutto. Anzi, in alcune zone del Vecchio Continente può essere retribuito in un modo molto più elevato rispetto ad altre. Oggi vogliamo provare a darti qualche consiglio, fornendoti tutti i dati necessari per prendere una decisione in maniera lucida. Sai dove si guadagna di più in Europa? Ecco dove pagano gli stipendi più alti, forse dovresti valutare di trasferirti proprio in uno di questi paesi in futuro.

Ecco dove pagano gli stipendi più alti in Europa

Andare via dall’Italia sembra una soluzione inevitabile per molti neolaureati in Italia. Ma è davvero così o è soltanto un luogo comune? Secondo The European House-Ambrosetti, il numero di giovani che abbandonano il nostro paese dopo la laurea è salito del 42% negli ultimi dieci anni. È tutto riportato nel Libro bianco sulle Scienze della vita in Italia, presentato a Milano alla nona edizione del Technology Life Sciences Forum 2023. C’è una vera e propria fuga di cervelli in corso, quindi. Ma dove vanno tutti questi giovani neolaureati?

I dati Eurostat sono chiari: una busta paga media in Europa è di 33.511 euro lordi, più di 3.500 euro in più rispetto a quella di un dipendente italiano. Il paese che elargisce le paghe più alte in Europa è Lussemburgo, che ha una retribuzione media superiore ai settantamila euro annui. Seguono Danimarca (63 mila euro annui) e Irlanda (50 mila euro annui). Un lavoratore guadagna più soldi anche in Germania e in Francia, dove gli stipendi medi sono leggermente superiori ai 40 mila euro annui.

Restando in Italia, la città con lo stipendio medio più elevato è Milano, dove un lavoratore guadagna circa 30 mila euro lordi ogni anno. Al secondo posto c’è Bolzano, molto staccata con i suoi 19 mila euro annui. Chiude il podio Bologna, con 18.500 euro annui. All’ultimo posto in classifica c’è Rieti, dove un lavoratore guadagna circa 3.500 euro lordi annui dopo aver preso la laurea. Questi dati sono aggiornati al 2021.