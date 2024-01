Google Chrome per catturare lo schermo? Scommettiamo che non conoscevi questa funzione

Questa funzione nascosta di Google Chrome vi permetterà di catturare lo schermo in un secondo. Ecco come sfruttarla al meglio.

Negli ultimi anni, Google si è concentrata parecchio sul suo browser Chrome per poterlo rendere il più possibile completo e performante. Andando ad accogliere i principali feedback della community col fine di integrare strumenti aggiuntivi e di migliorare quelli già presenti. Un lavoro che permette oggi a questo software di essere considerato il numero uno dell’intero mercato.

Ma le novità non sono finite qui, anzi. Ci sono diversi aggiornamenti in fase di sviluppo da parte del team di Big G che potrebbero vedere la luce già nelle prossime settimane. E al tempo stesso, esistono anche funzioni nascoste di cui non si parla mai abbastanza ma che potreste pensare di utilizzare già da oggi. Una in particolare, è dedicata alla cattura dello schermo. Ecco come fare per attivarla, in certi casi vi salverà la vita.

Catturare lo schermo con Google Chrome: ecco come si fa

Grazie a questa comoda funzione segreta, avrete modo di catturare lo schermo di intere pagine web con Google Chrome. Una funzionalità utilissima, che vi eviterà di ricorrere all’ausilio di programmi di terze parti. È tutto disponibile comodamente dal browser sul vostro computer, eseguite alcuni passaggi molto veloci e risolverete in qualche istante il problema.

La prima cosa che dovete fare è cercare su Google GoFullPage e installare la comoda estensione, che troverete con un’icona nell’angolo in alto a destra del browser. Se non vi spunta in automatico, fate clic sull’icona col puzzle e selezionatela nell’elenco che vi compare. Facendo a questo punto clic sull’estensione, avrete accesso completo a tutti i siti web che state visualizzando.

Vi basterà scegliere quella che vi interessa e in qualche secondo potrete far partire lo screenshot. Completata la scansione, vi verrà mostrato il file completo da poter modificare e poi archiviare sia in formato PDF che PNG. Ci sono anche alcune alternative altrettanto efficaci e sempre attivabili da Google Chrome. Una di queste è Screenshot Master, con un’interfaccia molto semplice ed intuitiva per catturare pagine web intere in un istante.

Un enorme vantaggio del quale dovreste munirvi subito, così che possiate ottenere intere catture in men che non si dica. Utili poi se volete scambiarle via mail coi vostri colleghi, su WhatsApp coi vostri amici o anche solo se volete archiviarle e tenerle sempre disponibili in cartelle dedicate sul vostro PC.