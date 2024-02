Gratta e vinci, gioca 20 e incassa 5 milioni: in città è subito caccia al milionario

Il gioco ancora una volta da grandi soddisfazioni. Un Gratta e vinci da 5 milioni di euro. La notizia fa impazzire gli italiani.

Vincere al gioco è il sogno di milioni e milioni di italiani e chiaramente non solo. La speranza associata al gioco è probabilmente il motore centrale che spinge la maggior parte dei giocatori a investire soldi su biglietti, colonne, numeri, simboli e quant’altro. Numerose le opportunità per chi vuole tentare la fortuna, anche se la cosa non rappresenta per forza di cose un bene. Soprattutto per quanto riguarda le lotterie istantanee il problema della troppa esposizione, per cosi dire, può diventare un rischio.

Giocare, si ma sempre con la massima moderazione. Le opportunità, per esempio al Gratta e vinci, sono praticamente infinite, considerato che i biglietti sono venduti in ogni angolo di strada e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tutto diverso dalle classiche lotterie, quelle definibili tradizionali con numeri da concepire, incastrare tra loro e poi sperare nella fortunata estrazione. Il Gratta e vinci è tutt’altro, prende e sorprende per le altissime somme di denaro messe in palio.

Gratta e vinci, gioca 20 e incassa 5 milioni: la maxi vincita nel salernitano

Gli ultimi mesi stanno offrendo una serie di spunti non indifferenti per quel che riguarda la passione degli italiani per il gioco, il tutto, si spera, sempre nel massimo rispetto di certi limiti che dovrebbero sempre essere ben presenti. Le vincite stanno arrivando, chiaramente in modo sproporzionato rispetto alla mole di giocate, certo, ma quando arrivano, lasciano comunque il segno. La Campania, negli ultimi giorni, per esempio è stata scenario di grandi conquiste.

Dopo la vincita avvenuta nell’avellinese di ben 5 milioni di euro, c’è una seconda vincita da segnalare, sempre nella stessa regione. Stavolta il successo arriva dalla provincia di Salerno, precisamente nel comune di Sant’Arsenio, piccolo centro nell’are del Vallo di Diano. Anche in questo caso il biglietto venduto era da 20 euro, concorso “Maxi Miliardario”. Il premio strappato dal fortunato o dalla fortunata di turno, sempre lo stesso, 5 milioni di euro.

Il tagliando fortunato è stato venduto presso il bar “Lion’s Cafè”, in pieno centro cittadino. Nei dintorni sono subito iniziate le ricerche del vincitore dei 5 milioni di euro, di cui, ovviamente non si ha alcuna notizia. Intervistato dall’Ansa, il titolare del bar che ha venduto il biglietto milionario ha cosi dichiarato: “Sono molto felice di aver venduto il biglietto milionario. Ovviamente non riesco a risalire all’acquirente”. La regione, insomma, fa festa a suon di milioni.