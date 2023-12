Hai fatto acquisti su Amazon? Allora sicuramente ti servirà sapere questo

Se hai comprato qualcosa su Amazon potrebbe esserti utile conoscere questa funzione: ecco che cosa devi sapere.

Comprare online è una realtà sempre più diffusa nella quotidianità di tutte le persone, visto che si tratta di un modo di fare acquisti molto veloce e al tempo stesso comodo.

Ovviamente quando si acquista online bisogna prestare attenzione a diversi aspetti, visto che i prodotti che si andranno ad acquistare non possono essere direttamente visti di persona. Per questo motivo prima di procedere con l’acquisto bisogna davvero essere sicuri che il prodotto possa essere in grado di soddisfare veramente le proprie necessità e i propri bisogni.

A volte però capita di rendersi conto solamente in seguito che quel prodotto nello specifico non interessi più, che non sia ciò di cui si abbia davvero bisogno, o che si desideri poter fare un reso. Proprio per tutte queste ragioni e altre ancora è importante sapere dove poter trovare lo storico dei propri ordini per poter effettuare delle operazioni relative agli stessi.

Vedere i propri ordini su Amazon: ecco come poter fare

Amazon è uno dei siti web maggiormente utilizzati per comprare online visto che dispone di un vastissimo catalogo tra cui poter scegliere svariati tipi di prodotti e al tempo stesso è anche molto affidabile. Come anticipato, però, vi possono essere diverse ragioni per cui si abbia bisogno di vedere lo stato dei propri ordini oppure di effettuare un reso.

Ovviamente sia sul sito che sull’applicazione esiste la sezione apposita da cercare per poter vedere l’elenco di tutti gli ordini che sono stati effettuati, in modo tale da poter andare adoperare con essi.

Innanzitutto bisogna fare l’accesso al sito web oppure all’applicazione inserendo le proprie credenziali, e dopodiché, per quanto riguarda il sito visto dal PC, bisogna cercare la voce “account e liste” che si trova in alto e a destra.

Dopodiché bisognerà premere sulla voce “il mio account” e si potrà arrivare alla gestione generale del proprio profilo. Bisogna cercare poi la sezione “i miei pagamenti” e infine la sezione “transazioni”, oppure la sezione “i miei ordini”.

Per quanto riguarda invece la versione che si ha con l’applicazione, basterà accedere e guardando nella parte inferiore del cellulare andare sul tastino a forma di persona che si trova accanto alla home e si potranno vedere tutti i propri ordini e i prodotti già acquistati. In questo modo sarà possibile gestirli così da poter vedere il tracking a che punto sia ed eventualmente interrompere l’ordine oppure effettuare un reso se il prodotto non soddisfa.