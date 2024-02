Impossibile raggiungere la velocità della luce? Non se riusciamo a rallentarla: il risultato dello studio

Forse la velocità della luce potrebbe essere raggiunta: dobbiamo soltanto rallentarla. Come sarebbe possibile?

Uno degli argomenti scientifici più complessi è la velocità della luce. Questo fenomeno non è altro che la velocità di propagazione di una onda elettromagnetica. Ma anche di una particella libera che non ha alcuna massa nel vuoto. La relatività ristretta ci dice che è una costante fisica universale, ed è anche la velocità massima con cui si può viaggiare nell’universo. Non esiste qualcosa di più rapido al momento.

Inoltre è anche la velocità prevista per tutte le onde gravitazionali. Sino ad oggi gli esperti hanno cercato di capire in che modo raggiungere questo tipo di velocità. A conti fatti sembra che sia impossibile dato che è quasi incalcolabile. Tuttavia un gruppo di esperti potrebbe essere riuscito a compiere l’impossibile. Forse hanno trovato un modo per rallentarla, e non è uno scherzo. Cosa è stato pensato di fare?

Velocità della luce, per raggiungerla si deve rallentare: la folle idea degli esperti

Un gruppo di ricercatori cinesi ha pensato a come rallentare la velocità della luce di almeno 10.000 volte. Questo espediente permetterà di cambiare il mondo della computazione e della comunicazione ottica. Ma come sarebbe possibile una cosa del genere? Noi sappiamo che la luce viaggia nel vuoto ad una velocità di circa 300.000 chilometri al secondo. Incontra un rallentamento solo quando attraversa dei materiali trasparenti (per via delle interazioni con i campi elettromagnetici).

Però c’è una breccia in tutto questo. Si può ottenere un rallentamento significativo con alcuni materiali speciali, come i cristalli fotonici o i gas quantistici per esempio. Alla luce di queste informazioni i ricercatori hanno iniziato a sviluppare un nuovo metodo basato solo sulla trasparenza elettromagneticamente ridotta. Lo scopo è quello di manipolare gli elettroni all’interno di un gas. Così facendo diventa trasparente e la luce può essere rallentata di conseguenza.

Inoltre diminuisce anche la perdita di luce ed energia, superando tutte le tecniche esistenti. Ma la soluzione ideale sarebbe la creazione di una metasuperficie. Parliamo di una gigantesca struttura sintetica bidimensionale, composta da strati molto sottili di silicio. Per il momento resta soltanto una idea, ma è incredibile ciò che hanno pensato. Potrebbe essere un modo intelligente per rallentare il fenomeno più veloce di sempre. Staremo a vedere se riusciranno a migliorare il loro progetto in futuro.