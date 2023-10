In pochi lo sanno, ma su Twitch si possono addirittura salvare le live: basta davvero pochissimo

Non tutti lo sanno, ma su Twitch è possibile salvare qualsiasi live: basta un click e 5 minuti del tuo tempo per averle sempre a portata di mano.

Il mondo online diventa sempre più vasto dall’avvento di Facebook, fino a Instagram, TikTok e per lo streaming dei videogame arriva Twitch. L’app si conferma il punto di riferimento per gli appassionati di giochi, gli streamer e gli spettatori di tutto il mondo. In questo frangente molti amanti desidererebbero riuscire a salvare le live per poterle vedere in totale comodità anche quando non si è riusciti a vederle in diretta.

Ma non temete! Non tutti sono a conoscenza che esiste una modalità molto semplice per riuscire a salvare le live di Twitch, su diversi dispositivi: dal computer allo smartphone, bastano 5 minuti ed un click per poterle avere sempre a portata di mano. In questo modo potremo avere a disposizione le live di tutti gli streamer che ci interessano che noi siamo creator o appassionati.

Salvare live Twitch, basta un semplice click: tutorial

Le Live di Twitch si confermano essere lo strumento migliore per tutti coloro che sono appassionati di un determinato personaggio o videogame e desiderano scoprire le avventure dei creator all’interno delle loro dirette. Purtroppo, non tutti riescono ad essere online e quindi riuscire a salvarle potrebbe essere la soluzione ideale. Pertanto seguendo il nostro tutorial riusciremo a salvare le live in pochi minuti ed averle sempre a disposizione su pc e cellulare.

Per salvare le live sul proprio pc (se si è creator) è necessario attivare sull’app l’archiviazione delle dirette. Per farlo basta seguire questi semplici passaggi. Collegarsi al sito ufficiale di Twitch e effettua il login col proprio account. Cliccare sull’icona in alto a destra e selezionare “Dashboard autore” dal menu. Nella scheda “Preferenze”, andare su “Canale”. Attivare “Archivia le trasmissioni precedenti” switchando l’opzione ON. D’ora in poi ogni volta che si effettuerà una diretta, il contenuto verrà automaticamente salvato nella sezione “Video” del proprio canale Twitch.

La durata di conservazione varia in base a diversi fattori. Se si è un nuovo creator per 14 giorni, invece se si ha l’abbonamento Prime, turbo o Partner Twitch per 60 giorni. Inoltre, con l’inserimento degli abbonamenti, gli streamer possono limitare la visione anche solo alla community abbonata. Se si desidera salvare i video sul proprio cellulare basterò seguire le stesse azioni ma dal browser del proprio smartphone.

In più è possibile una volta archiviate salvarle per poi pubblicare su Youtube. Se si è un appassionato basterà cliccare nella past broadcast di Twitch per vedere le Live salvate o visionarle direttamente dai rispettivi canali Youtube.