Indovina il libro: lei s’innamora ma finirà tragicamente, è un classico della letteratura mondiale

Questo libro da indovinare ha come protagonista una donna che si innamorerà follemente. Purtroppo, però, il finale è tragico

Già dal primo consiglio che vi abbiamo elargito si può ben comprendere di chi si tratta, ma per tutti quelli che non sono riusciti ad arrivare alla soluzione non c’è da disperare. Anche l’immagine in evidenza può dire tanto in merito alla storia scritta da uno dei più grandi romanzieri mai esistiti, eppure siamo certi che in molti ancora non avranno capito di chi si tratta.

Per tutte queste persone andremo a svelare, passo dopo passo, degli indizi determinanti per arrivare al nostro scopo finale, ossia risolvere questo divertente indovinello. L’immagine in questione è stata ripresa dal film che è stato girato con l’intento di riprodurre le vicissitudini della donna descritta nel libro. Quest’ultima, dopo alcune peripezie, si innamora follemente ma, purtroppo, il finale di questa storia non è di quelli che lei si aspettava.

Il romanzo in questione è ambientato nella Russia degli anni finali del XIX secolo (1875 circa) e ha come protagonista un ufficiale civile e una nobildonna. In tantissimi lo hanno considerato come un capolavoro del realismo ed è stato il primo vero romanzo scritto da parte del filosofo, educatore, scrittore e attivista russo Lev Nikolaevic Tolstoj.

Hai indovinato questa romantica storia russa?

Dopo aver dato le precedenti informazioni, gli amanti della letteratura avranno ben compreso di che tipo di testo stiamo parlando. Tolstoj è divenuto celebre prima in patria, poi internazionalmente, con la serie di racconti giovanili riguardanti la realtà della guerra. In effetti, uno degli altri suoi capolavori è stato “Guerra e pace“, la storia di alcune famiglie aristocratiche russe, obbligate ad affrontare il tragico fato che si presenta loro di fronte.

Tornando al nostro libro da indovinare, però, bisogna partire dalla trama e dal fatto che l’ufficiale, di nome Stepàn Arkad’ič Oblonskij (Stiva), pur avendo moglie si innamora di un’altra donna sposata, facente parte della sua cerchia di amici e conoscenti. L’uomo inizia a presentarsi in ogni luogo lei decida di frequentare e ogni qualvolta lui tenti un approccio, la donna appare fredda e attenta a non rovinare i delicati equilibri familiari. Infine, però, dopo tante lusinghe lei cede e si innamora follemente.

Dalla foto si può vedere uno scorcio del film che inscena le vicissitudini raccontate nel libro, diretto dal regista Joe Wright. La donna sulla destra è l’attrice Keira Knightley ed è la protagonista indiscussa del racconto, Anna Karenina da cui prende il titolo il romanzo. Purtroppo per lei, però, il finale della sua storia d’amore sarà tragico, ma meglio non spoilerare troppo per chi, magari, ancora non lo conosce.