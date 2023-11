L’ammorbidente non va mai aggiunto prima del lavaggio: ecco l’escamotage che farà profumare sempre il bucato

C’è un trucco speciale che riguarda l’uso dell’ammorbidente e quando metterlo in lavatrice che vi cambierà la vita.

Forse non ne eravate a conoscenza ma è probabile che abbiate sempre usato l’ammorbidente in lavatrice nel modo sbagliato. O meglio, non nel modo più efficace. Infatti, se volete il vostro bucato ancora più morbido e profumato dopo il lavaggio in lavatrice, dovete usare un escamotage o un trucco che si rivelerà sorprendente. Qui vi spieghiamo di cosa si tratta e come fare.

In casa, nelle pulizie, nella manutenzione e anche nel lavaggio del bucato abbiamo a disposizione tanti sistemi e piccoli grandi trucchi che possono essere di grande aiuto nel risolvere diversi problemi o fastidi e svoltarci la giornata. Dai rimedi della nonna e naturali ai sistemi più innovativi, esistono molti modi originali per pulire casa e fare il bucato.

Certo, non tutti sono così efficaci e alcuni sono delle vere e proprie leggende metropolitane. Qui, vi segnaliamo un piccolo ma geniale trucco per profumare ancora di più il vostro bucato nel ciclo in lavatrice. Di seguito, trovate tutti i dettagli e il procedimento da seguire.

L’ammorbidente non va mai aggiunto prima del lavaggio, l’escamotage per profumare il bucato

Per avere un bucato morbido e perfettamente profumato dopo il lavaggio in lavatrice, dovete aggiungere l’ammorbidente in modo del tutto diverso da come avete sempre fatto finora. Infatti, l’ammorbidente non va versato nell’apposito scomparto del cassetto della lavatrice prima del lavaggio. Non lo sapevate? Ora lo sapete. Questo non significa che dovete rinunciare all’ammorbidente, ovviamente, ma dovete aggiungerlo alla lavatrice in un altro momento.

Il procedimento da seguire, secondo i consigli di alcune casalinghe, è il seguente: caricate la vostra lavatrice con il bucato come fate sempre. Nel cassetto dei detergenti versate il detersivo per la lavatrice nell’apposita vaschetta, eventualmente aggiungendo anche degli additivi igienizzanti o smacchianti. Poi, non aggiungete l’ammorbidente, ma avviate la lavatrice con il programma di lavaggio scelto, più adatto al tipo di bucato da lavare.

Una volta accesa la lavatrice, aspettate che la macchina carichi tutta l’acqua e solo dopo che l’acqua sarà caricata aprite il cassetto dei detergenti e aggiungete l’ammorbidente nella vaschetta dedicata. Il tutto mentre la lavatrice è in funzione.

Con questo piccolo trucco, il vostro bucato verrà profumatissimo. Per mettere in pratica questo sistema, tuttavia, occorre avere del tempo da dedicare al lavaggio della lavatrice: controllare e aspettare quando l’acqua viene caricata e poi aggiungere l’ammorbidente.