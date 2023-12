Red Dead Redemption, i ‘dettagli’ pazzeschi del gioco che a molti sfuggono

In Red Dead Redemption ci sono dei ‘dettagli’ incredibili che ancora sfuggono alla maggior parte dei gamers: questo stupisce tutti.

Red Dead Redemption 2 è uno dei titoli più sorprendenti ideati da Rockstar. Non si parla di un videogioco che stupisce solo a livello di trama, ma anche per i tanti dettagli disseminati per tutta la mappa. La combinazione di questi due elementi tendono a sorprendere i gamer in maniera indelebile.

Pubblicato nel 2018, Red Dead Redemption 2 si è configurato in brevissimo tempo nell’olimpo dei titoli più importanti di sempre. Lo ha fatto con la sua narrativa e con un viaggio segnato da una mappa Open World e ricchissima di segreti e sorprese. A distanza di anni continuano a emergere ‘dettagli’ che non tutti i giocatori conoscono.

Chi ha giocato Rdr 2 sa molto bene che nella mappa ci sono delle sorprese molto interessanti. Di recente a tal proposito è emerso un aspetto che molti non avranno notato: scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa fare per attivarlo.

Red Dead Redemption 2, il ‘dettaglio’ nascosto: gamer sorpresi

In Red Dead Redemption 2 il videogiocatore viene catapultato in un mondo composto da cinque Stati fittizi degli Stati Uniti d’America e tutto parte da una rapina a un battello fallita nel maggio del 1899 dalla banda di Van der Linde. L’idea della banda però è quella di recuperare un’importante cifra per sfuggire definitivamente alla legge.

Da qui si partirà per un viaggio che riuscirà a segnare il videogiocatore allo schermo e lo terrà impegnato per centinaia di ore. Nelle varie attività da svolgere in Red Dead Redemption 2 si sarà testimoni di eventi unici in un videogioco, tra questi emergeranno anche alcuni ‘dettagli’ che ancora oggi molti non conoscono.

Tra le curiosità del titolo Rockstar troviamo anche un dettaglio che emerge nel momento in cui si ferisce un negoziante. Dopo aver ferito un negoziante e tornando successivamente sulla scena del crimine potremmo notare le ferite che gli sono state inferte oppure lo troveremo indossare delle bende in base a dove lo si è colpito.

Già solo questo piccolo dettaglio rende chiara l’idea del lavoro certosino fatto da Rockstar. Un lavoro che ha decisamente ripagato visto il grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica. Insomma, Red Dead Redemption 2 si conferma ancora una volta uno dei titoli che vale la pena provare anche se non si è amanti dell’ambientazione western.