Rinnovo documenti, come stampare fototessere in modalità fai-da-te: fai tutto comodamente da casa

Rinnovare la carta d’identità senza spendere decine di euro per le fototessere è possibile grazie ad alcuni programmi e app per smartphone.

Rinnovare i documenti può sembrare un’impresa per molte persone, specialmente quando si tratta di trovare il tempo per andare dal fotografo a fare le foto necessarie. Grazie ai numerosi progressi nel campo della tecnologia, però, oggi è possibile stampare le fototessere direttamente da casa, trasformando una seccatura in un’attività rapida e, per certi versi, addirittura piacevole.

Per iniziare, ovviamente è essenziale avere una stampante a colori. Una stampante standard per uso domestico o ufficio è più che adeguata, a meno che non si desiderino risultati di livello professionale, per i quali sarebbe preferibile una stampante fotografica. Poi è necessario assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente con il dispositivo da cui si intende stampare, come un PC, uno smartphone o un tablet. In alcuni casi, se la stampante supporta la stampa diretta, si può addirittura utilizzare una chiavetta USB o una scheda di memoria per stampare le foto.

Un modo per rinnovare i documenti e contenere i costi

La scelta della carta fotografica è fondamentale: è importante scegliere quella adatta al tipo di stampante che si possiede, che sia a getto d’inchiostro o laser/LED, ma è anche importante assicurarsi che la carta utilizzata sarà poi accettata dalle istituzioni che devono usarla per rilasciare il documento. Per il ritaglio delle fototessere, un paio di forbici faranno il lavoro, ma per una maggiore precisione, puoi utilizzare un tagliacarte o una taglierina.

È importante ricordare gli standard di conformità per le fototessere, specialmente se destinate a documenti ufficiali: le dimensioni devono essere di 35 x 45 mm, con una zona fronte-mento compresa tra 32 e 36 mm. L’immagine deve essere nitida, con colori naturali, il soggetto deve essere inquadrato frontalmente su uno sfondo bianco e avere un’espressione neutra.

Per gli utenti di PC Windows, il software Passport Photo Maker è una scelta eccellente. Questo programma a pagamento consente di elaborare e stampare fototessere secondo gli standard richiesti. Dopo aver acquistato e installato il software, si può caricare la propria foto, adattarla secondo le necessità e procedere con la stampa.

Se sei un utente Mac, iFotoTessere è un’applicazione altrettanto utile. Disponibile a un costo minimo sull’App Store, questa app permette di creare fototessere da qualsiasi immagine, seguendo le linee guida per vari documenti. Dopo aver scaricato e installato l’app, basta caricare l’immagine desiderata, adattarla alle dimensioni richieste e procedere con la stampa.