Samsung nei guai: la notizia dell’ultima ora è delle peggiori

Samsung presto nei guai. C’è una notizia dell’ultima ora che sta facendo temere tutti, è tra le peggiori che potevano emergere.

Per Samsung, il 2023 è stato un altro anno da incorniciare. L’azienda sudcoreana ha saputo incrementare i suoi guadagni a suon di prodotti che hanno attirato l’interesse dei consumatori. Basti pensare alla nuova serie Galaxy, lanciata ad inizio anno e che ha sin da subito fatto parlare di sé a suon di specifiche tecniche sempre più avanzate unite ad un design semplice ed elegante.

Ma non solo, perché gli sforzi del team si sono concentrati anche su altri settori, come quello delle TV. Ma purtroppo non è tutto oro quel che luccica per il brand asiatico, anzi. Il 2023 potrebbe chiudersi nel peggiore dei modi per l’azienda, con una notizia dell’ultima ora che è catastrofica e che ha possibili conseguenze non piacevoli. Ecco cosa sta succedendo e quali sono gli scenari futuri all’orizzonte.

Notizie terribile per Samsung: ecco cosa sta succedendo

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ora rischia di far cadere in guai seri Samsung. Stando a quanto emerso, infatti, ci sarebbero alcune controversie legali per l’azienda sudcoreana, con il nuovo anno che potrebbe iniziare nel peggiore dei modi qualora il tutto dovesse venire confermato.

Pare infatti che il presidente dell’azienda Lee Jae-yong sia a rischio e possa presto finire in carcere, con una pena pari a 5 anni. Ad avanzare la richiesta ci ha pensato la procura sudcoreana, secondo cui il numero uno di Samsung avrebbe manipolato il prezzo delle azioni nella fusione tra Samsung C&T e Cheil Industries. Ma non solo, perché nel’accusa si parla anche di frode contabile e violazione dei doveri.

Se tutto dovesse venire confermato, inoltre, l’accusato sarà chiamato a pagare una multa pari a 384.000 dollari. Ed è prevista la detenzione in carcere anche di altre persone coinvolte. Al momento la causa è ancora in corso, e la sentenza dovrebbe arrivare ad inizio 2024. Periodo che per Samsung sarebbe dovuto significare esclusivamente lancio dei nuovi Samsung Galaxy, ma che invece potrebbe ritorcerci contro con la detenzione del suo numero uno.

Se ne riparlerà sicuramente già nelle prossime settimane, quando in sede legale si avrà modo di analizzare meglio il dossier dell’accusa e di capire se ci sono i moventi per poter procedere con la causa vera e propria e arrivare ad una sentenza che avrebbe del disastroso per il colosso asiatico e per Lee Jae-yong.