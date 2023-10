Se hai appena ricevuto un pacco Amazon e vuoi contattare il venditore, ti svelo come fare: facile e veloce

Hai ricevuto un pacco Amazon, ma vuoi contattare il rivenditore per qualche motivo? Ecco come puoi riuscirci.

Se abbiamo riscontrato un problema con il pacco Amazon, è importante contattare il rivenditore quanto prima. In questo modo possiamo chiedere spiegazioni, se non un rimborso addirittura. Dipende da quello che vogliamo sapere o dal danno che abbiamo intenzione di segnalare. Ma quali sono le procedure per ricontattare il rivenditore, soprattutto dopo che il pacco è stato già ricevuto? Scopriamo i due metodi per farlo.

Possiamo iniziare da computer in questo caso. Andiamo sulla home page di Amazon, per poi cliccare l’opzione “Resi e ordini” in alto a destra. Cercate l’ordine di vostro interesse a questo punto. Se l’ordine è stato venduto e spedito da un venditore, dovrete andare sul pulsante “Problemi con l’ordine”, per poi selezionare una delle opzioni disponibili. In base al motivo scegliete il report più idoneo ovviamente.

Dopo aver scelto l’opzione, spuntate la voce “Contatta venditore” e specificate l’argomento della richiesta. Dovrete inserire il messaggio nel campo “Descrivi il problema” e cliccare sul pulsante “Invia” per notificarlo. Se lo desiderate potete allegare anche dei file, come delle immagini sul prodotto per esempio. Il rivenditore sarà obbligato a ricontattarvi il prima possibile, così da risolvere il problema in breve tempo.

Problemi con il pacco Amazon? Contatta il rivenditore prima che sia troppo tardi: ecco come

Da smartphone la procedura è molto simile. Andate sull’applicazione di Amazon e fate tap l’icona dell’omino. In seguito aprite la finestra “I miei ordini” e cercate l’ordine interessato. Concentratevi sulla voce “Contatta il venditore” e premete sulla dicitura “Seleziona” relativa all’ordine in questione. Se non visualizzate l’opzione per contattare il venditore, andate direttamente sull’inserzione dell’articolo. Poi fate tap sul nome del venditore visibile.

Si troverà vicino al pulsante per procedere all’acquisto. Nella nuova schermata visualizzata fate tap su “Contatta il venditore”. Come avete fatto prima, selezionate l’opzione “Un ordine che ho effettuato” e poi premere sulla voce “Seleziona” in merito all’articolo che avete acquistato in precedenza.

Se è necessario specificate più informazioni sull’argomento, magari allegando persino dei file che possano aiutarvi. Queste sono le guide complete per contattare il rivenditore dopo aver ricevuto l’ordine. Non sono difficili e vi saranno d’aiuto in modi diversi. Tenetele a mente in caso di mancata consegna o di articolo rotto. Farsi rimborsare è importante.