Se hai perso le chiavi in macchina ti svelo un trucco furbissimo per recuperarle: ti bastano solo pochi secondi

Perdere le chiavi per entrare in macchina una volta può capitare a tutti, ma c’è un trucco sagace per risolvere subito il problema.

Nella fretta, quando si sta smontando dalla macchina, non è raro dimenticare o farsi scivolare le chiavi del veicolo. Un attimo di distrazione però può fare un brutto scherzo se si chiude la portiera prima di recuperarle perché poi non si riesce più a riaprirla. Così ci si ritrova come in una scena da sitcom chiusi fuori dalla propria auto ma con le chiavi dentro, magari sotto il sedile.

Prima di disperarsi e pensare a soluzioni che potrebbero danneggiare la macchina o chiamare un fabbro c’è un sistema semplice da provare. Torna utile quando oltre ad avere le portiere bloccate i finestrini sono alzati e quindi non c’è nessuna fessura da cui infilarsi. Non serve rompere il finestrino ma sfruttare un meccanismo che consente di abbassarli anche se si è all’esterno.

Per farlo occorre disporsi su un lato della macchina e afferrare sia la maniglie della portiera anteriore che di quella posteriore. Se risulta scomodo e si è in due ci si può anche far aiutare dall’altra persona dicendole di tirare la maniglia verso di sé in modo che si orienti verso il basso. Vanno tirate entrambe in contemporanea, non una alla volta.

Se si è eseguita la procedura correttamente finché si tengono le maniglie in tensione i finestrini delle due portiere inizieranno ad abbassarsi. Come se si fosse premuta la levetta dal lato interno basteranno pochi secondi per aprirli del tutto e poter così infilare un braccio all’interno. Se le chiavi erano rimaste sul sedile o nel vano portaoggetti sarà facile riuscire a prenderle.

Il motivo per cui la macchina si blocchi nonostante le chiavi siano all’interno è dovuto al fatto che le auto moderne possiedano un sistema di chiusura centralizzato. Le portiere si bloccano non appena si attiva e per questo a volte chi è sul sedile del passeggero non riesce a scendere. Il comando per lasciarli uscire è un pulsante che si trova sulla portiera del guidatore.

A chi guida basta premerlo una volta per sbloccare tutte le porte della macchina. Se si ha il dubbio sul fatto che il sistema di chiusura sia attivo o meno a togliere ogni dubbio ci pensa un piccolo LED. Se è acceso, le portiere non si possono aprire.