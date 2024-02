Segni zodiacali che non dovrebbero mai fare coppia, alto rischio di relazione tossica: la parola dell’esperto

Gli astrologi hanno individuato i segni zodiacali che rischiano di finire in una relazione tossica. Meglio evitare alcuni accoppiamenti.

Personalità diverse possono generare scontri che renderebbero la relazione tossica e ingestibile. Partendo consapevoli delle differenze tra segni zodiacali si potrebbe evitare di perdere anni della propria vita dietro sofferenza e stress.

Una relazione può diventare tossica se c’è una dipendenza affettiva o se si basa su un rapporto disfunzionale che tengono legati per tanto tempo ad una persona sbagliata, inadatta. I legami considerati tossici non danno benessere ma insoddisfazione, non rasserenano ma generano ansia togliendo ogni energia. Un rapporto non va se si prova un’infelicità persistente, se c’è mancanza di rispetto e di comunicazione, quando permane un conflitto costante, gelosia, competitività e, naturalmente, se c’è violenza psicologica o fisica.

Questi tipi di relazione devono essere interrotti subito, prima di continuare a farsi del male. Forse sarebbe meglio non intraprendere proprio il rapporto. Per evitare di prendere lucciole per lanterne gli astrologi segnalano le incompatibilità dei segni zodiacali. Tranne rare eccezioni si tratta di accoppiamenti tendenti ad un rapporto tossico.

Gli otto accoppiamenti da evitare per non avere una relazione tossica

Ariete e Cancro potrebbero incontrare difficoltà a causa delle personalità tanto differenti. Il primo segno è diretto, il secondo empatico e sensibile. Altra coppia tossica quella di Scorpione e Acquario. Da una parte la ricerca di un impegno serio e concreto, dall’altra di libertà e indipendenza. Pessima scelta anche l’accoppiamento Vergine e Bilancia. Entrambi belli e pratici, nel tempo la competizione e le incomprensioni potrebbero portate ad un’insoddisfazione reciproca.

La Vergine dovrebbe rimane lontana anche dal Sagittario. I due segni hanno valori contrastanti, La Vergine è perfezionista mentre il Sagittario ama la libertà, la spontaneità e l’avventura. Se il primo segno smorza l’entusiasmo del secondo allora la relazione diventerà tossica. Continuiamo con Acquario e Cancro per le personalità differenti. Uno ama circondarsi di amici, l’altro preferisce più intimità e tende a diventare geloso. Pessimo connubio anche per Ariete e Toro. Sono entrambi testardi, potenti, leader ma in modo diverso e ciò li porterà inevitabilmente ad uno scontro.

Tra gli accoppiamenti tossici anche Cancro e Gemelli. I primi troppo sensibili, i secondi troppo superficiali e giocherelloni. Troppo diversi per durare a lungo insieme. Cercano strade diverse e vogliono raggiungere obiettivi eccessivamente differenti. Concludiamo con il Toro e il Sagittario. Comprendersi è molto complicato, si scontrano spesso su stile di vita e ideologie.