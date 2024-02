Wi-Fi, hai dimenticato la password? La ritrovi subito con questo codice | Meglio che Matrix!

Non ti ricordi più la password del Wi-Fi? Non è tutto perduto: basta un codice e potrai recuperarla in un secondo.

Avere una memoria di ferro, ricordarti tutte le date, i compleanni dei tuoi amici e i loro numeri di telefono, il tuo codice fiscale e tutti i pin di tutte le carte che hai avuto nella vita non ti renderà immune all’immensa sfortuna di dimenticarsi la password del Wi-Fi. La mente, quando vuole, sa tirare proprio dei brutti scherzi e proprio quando pensi che la tua giornata non possa andare peggio di così, sei davanti alla schermata del computer e proprio non riesci a ricordarti quella sequenza di numeri e caratteri. E allora che fare? Niente Wi-Fi?

Se pensavi che la tua memoria fosse infallibile, magari non te lo sei nemmeno scritto da qualche parte per sicurezza. Oppure l’unico modo per recuperarla sarebbe riaccendere quel vecchio telefono rotto in fondo al cassetto di cui comunque non hai più il carica batterie. Ma niente paura! Puoi recuperare la tua password con un codice semplicissimo e non avrai più questi problemi. Ecco come fare per recuperarla ovunque ti trovi e ogni volta che ne hai bisogno.

Se non ti ricordi più la password del tuo Wi-Fi, puoi usare questo codice utile: dove trovarlo e cosa farne

Ovviamente questo trucco funziona con la tua password e con il tuo Wi-Fi, non è un incentivo a tentare di rubare quello del vicino, né un metodo che può funzionare senza autorizzazione da parte del possessore della rete Wi-Fi. Tolte le questioni legali, se il proprietario della rete sei tu, puoi recuperare velocemente la tua password anche se proprio non te la ricordi e non ce l’hai scritta da nessuna parte.

Posto che uno dei metodi più veloci è guardare dietro il router, dove è riportata la password per intero, se non hai voglia di alzarti a controllare, puoi usare questo trucco rimanendo comodamente seduto sulla tua sedia. Apri il Command Prompt del computer e digita questa sequenza di comandi: “netsh – wlan show profile name= nome della vostra connessione = clear”. Premendo invio avrai tante informazioni sulla tua connessione.

Tra queste informazioni utili troverete anche la password del vostro Wi-Fi, che potrete copiare e incollare o copiare manualmente dove volete, passandola ad un amico o per copiarla su un dispositivo nuovo che ha bisogno di connessione.