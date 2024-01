DAZN finalmente gratis: le partite che potrai vedere senza pagare un centesimo

Novità importantissima per gli appassionati di sport e calcio, con DAZN che annuncia la modalità free: partite gratis, quali e come funziona

Lo sport in generale, e in particolare il calcio e le partite sono temi che suscitano sempre una grande attenzione, in virtù della passione e della voglia di godersi ed assistere ad eventi emozionanti e divertenti. Proprio a tal riguardo, arriva una novità molto importante per quanto concerne DAZN, il noto servizio a pagamento in streaming di eventi sportivi, sia in diretta che in differita, e ancor di più per appassionati stessi, visto l’annuncio della modalità free.

DAZN non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi di una piattaforma dal grande successo e dal gran numero di abbonati tramite cui aver accesso a svariati contenuti sportivi, tra cui la Serie A di calcio, per citarne soltanto una. Ecco che, in questa occasione, la piattaforma ha annunciato la modalità free, ovvero la possibilità di fruire gratis e senza la sottoscrizione di un abbonamento, di una serie di contenuti.

Visto l’incredibile numero di appassionati sportivi in giro per il mondo, l’intenzione si lega alla creazione della più grossa comunità online che coinvolga tifosi assidui e non, dando loro la possibilità di scoprire vari sport e accrescere la propria esperienza, optando per la modalità premium o free. Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha parlato della visione della piattaforma, ovvero portare a quanti più tifosi possibile, a livello mondiale, l’esperienza sportiva maggiormente innovativa. In tal senso, sottolinea, l’arrivo della modalità free rappresenta un ulteriore step in tale direzione.

DAZN gratis, annunciata la modalità free: cosa si potrà vedere e come funziona

Rilevante e significativa la novità che si lega dunque a DAZN, la modalità free, che permetterà l’accesso ad una serie di contenuti, come le partite, gratis e senza la necessità dell’abbonamento. Il CEO di DAZN Italia ha spiegato che con l’offerta della miglior proposta per chi detiene i diritti e la migliore applicazione per gli appassionati, si sta lavorando per un coinvolgimento sempre più ampio degli appassionati. Il tutto, all’interno di un ecosistema completo ed interattivo in grado di donare tutte le emozioni del grande sport.

La novità è stata oggetto di introduzione a livello mondiale ed adesso anche in Italia. Quest’ultima dà modo, a tutti i fan, di accedere senza dover sottoscrivere l’abbonamento, a contenuti selezionati. Così come eventi sportivi premium, live e on demand. Inoltre, anche a prodotti e servizi integrati della piafforma, come news, pronostici, statistiche ed altro ancora. E quindi highlights, format originali on demand ed anche una selezione di match di calcio live.

Particolare focus poi sulle competizioni femminili con le partite della Uefa Women’s Champions League e Serie A eBay femminili. Una maggior accessibilità ai campionati femminile favorisce la visibilità e ne supporta la crescita dal punto di vista dell’audience, e ciò rappresenta uno scopo centrale di DAZN. Il primo appuntamento in programma sarà Tottenham – Manchester City (26.01.24). Per la registrazione, per coloro che non sono già abbonati, sarà sufficiente recarsi sul portale di DAZN e selezionare uno dei contenuti free disponibili, procedendo alle registrazione gratuita.