Digitale terrestre 2024, con l’arrivo di febbraio cambia tutto: le novità da conoscere (in fretta)

Novità importanti in merito al nuovo digitale terrestre. Da questo mese cambia tutto fino alla data fatidica di settembre 2024.

Le nuove potenzialità del digitale terrestre sono tutte racchiuse nelle operazioni che hanno anticipato anni fa il passaggio a una tipologia di tecnologia assolutamente innovativa e maggiormente affidabile. Tra proclami da parte dei precedenti esecutivi nazionali, e misure per rendere più rapido il passaggio al nuovo sistema, su tutti il bonus per l’acquisto del nuovo decoder, gli italiani hanno in un modo o nell’altro assimilato l’importanza dell’intera fase.

Oggi, secondo quelle che sono le stime ufficiali, non tutti gli italiani vivono la condizione richiesta e sostenuta per l’accesso al nuovo sistema digitale terrestre. In questo senso, si può affermare che le stesse politiche istituzionali abbiano di fatto fallito. La data del definitivo switch off, il passaggio definitivo al nuovo sistema, atteso da mesi e mesi dai cittadini, sembra essere stata spostata definitivamente al prossimo settembre 2024. In ogni caso, però, le novità per gli stessi utenti inizieranno già d questo mese, per quel che riguarda la numerazione ufficiale dei canali disponibili.

Digitale terrestre 2024, con l’arrivo di febbraio cambia tutto: la nuova disposizione dei canali

Nuovi canali televisivi sono stati aggiunti nelle scorse settimane nella lista ufficiale relativa al digitale terrestre. Di conseguenza la numerazione che fino a poco tempo fa ha, di fatto, caratterizzato lo stesso sistema ha subito alcune variazioni. Numerose piattaforme web operanti nel contesto specifico hanno diffuso la nuova disposizione ufficiale dei canali. Chiaramente invariate le prime nove postazione, da Rai 1 al canale Nove, per intenderci, tutte rigorosamente in alta definizione.

Dal canale 10 al canale 19 spazio ai canali locali, il 20 riservato a 20Mediaset e dal 21 al 25 i canali tematici Rai. Approfondimenti e cinema dal canale 25 e intrattenimento per bambini dal 40 al 47. Informazione e temi di riferimento dal 48 al 57. Per tutti gli altri canali la disposizione completa è riscontrabile attraverso la stessa rete o seguendo le pagine delle specifiche emittenti. In ogni caso, al momento, l’attesa maggiore è tutta per lo switch off di settembre, che dovrebbe garantire a tutti gli utenti, finalmente, una qualità e una efficienza in merito al servizio, assolutamente innovativa.

Necessaria, inoltre una fase di controllo preventiva, per tutti i cittadini, per essere certi che il proprio decoder digitale terrestre sia totalmente compatibile con la nuova tecnologia. In caso contrario, sarebbe logicamente opportuno provvedere alla sostituzione dello steso apparecchio per essere certi di poter fruire pienamente dell’innovativo e tanto atteso nuovo servizio.