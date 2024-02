“Diritto alla riparazione”, la novità sugli smartphone che fa esultare gli utenti

Sta arrivando il diritto alla riparazione per gli smartphone: gli utenti non aspettavano altro. Come funzionerà?

Dopo tanto tempo di attesa finalmente ci sono novità sul diritto di riparazione. Ad annunciarlo è il Parlamento Europeo con una proposta di legge interessante. L’accordo arriva insieme alla collaborazione dei Paesi dell’UE, che hanno accettato delle normative molto importanti. D’ora in avanti ci sarà un modo per riparare più facilmente i dispositivi e ridurre il rischio di impatto ambientale.

Gli accordi prevedono l’introduzione di leggi che rendano i prezzi ragionevoli per i ricambi originali. Inoltre non sarà più possibile utilizzare dei software che impediscano le riparazioni indipendenti (quindi quelle effettuate a casa). Anche l’obbligo di riparare un prodotto dopo la scadenza della garanzia è importante. Si tratta di una novità che metterà all’angolo alcune aziende, le quali hanno impedito da sempre questa possibilità.

Diritto alla riparazione, arrivano tutte le novità da conoscere: ecco cosa cambierà

Le leggi aumenteranno di un anno la garanzia per i dispositivi. Questo serve a permette agli utenti di effettuare le riparazioni, anziché gettare via i prodotti tech quando non funzionano. Agli occhi del consumatore potrebbe apparire come una idea migliore per l’appunto. Queste sono le principali novità da tenere a mente. Tuttavia c’è un motivo molto valido del perché il Parlamento Europeo ha insistito sul lancio di queste leggi.

Come abbiamo accennato l’obiettivo è quello di ridurre l’imbatto ambientale. Combattere contro il cambiamento climatico ha la priorità, come anche accontentare i consumatori di tutto il mercato della tecnologia. Il diritto alla riparazione risolverà dei gravi problemi: di questo ne siamo felici. Non sono state ancora divulgate tutte le nuove normative al riguardo. Quindi è probabile che ne sapremo di più in futuro. Si trovano in fase di completamento ed è probabile che siano soggette a continue revisioni.

Nulla di troppo strano da questo punto di vista: è più che normale in questo caso. Fino a quel momento suggeriamo di rimanere aggiornati sull’argomento. Per ora è innegabile che stiano facendo dei passi da gigante. Si sta procedendo verso una strada più che positiva per quanto riguarda la riparazione e il riciclo dei dispositivi elettronici. Si prevede una riduzione dei rifiuti tecnologici. Staremo a vedere se queste leggi riusciranno a migliorare la situazione. E voi che tipo di aspettative avete in merito?