Dispositivi Apple, il ‘problema’ che affligge tutti: finalmente la soluzione più attesa

I possessori dei dispositivi Apple possono finalmente risolvere un ‘problema’ molto fastidioso: in pochi minuti sarà tutto risolto.

I prodotti realizzati da Apple risultano tra i più apprezzati al mondo, con numeri di vendita sempre altissimi di anno in anno. Questi però segnalano un ‘problema’ alquanto fastidioso che solo di recente ha trovato una semplice soluzione.

La navigazione in rete è fondamentale per ogni persona al mondo, dato che garantisce di avere accesso a determinate informazioni nel giro di pochi minuti. Come ben sappiamo, Internet non ha confini e questo permette di visitare siti sia della propria lingua che in altre lingue, raggiungendo ogni parte del pianeta.

A tal proposito qui sorge un problema per chi non è molto ferrato nelle lingue, utenti che richiedono un sistema di traduzione per poter approfondire la pagina aperta. Su questo ambito è sorta una soluzione che risolve la problematica sui dispositivi Apple: scopriamo nel dettaglio la procedura.

Come tradurre una pagina sui dispositivi Apple: arriva la soluzione

Non è insolito visitare pagine web in un’altra lingua ma per chi non è molto ferrato può essere un problema. Gli utenti dei dispositivi Apple possono utilizzare una soluzione che consente di tradurre l’intera pagina in pochissimi istanti.

Per poter tradurre una pagina bisogna aprire l’app Safari sull’iPhone o sull’iPad e andare sulla pagina che si vuole approfondire. Se la traduzione dovesse essere disponibile, nella barra degli indirizzi apparirà per pochi secondi la dicitura “Traduzione disponibile“. A questo punto è necessario cliccare sull’icona Aa situata a sinistra nella barra degli indirizzi e da qui si aprirà una finestra.

Fate attenzione alla voce “Traduci in [lingua di sistema]“, probabilmente vi apparirà una finestra pop-up con la scritta “Abilita traduzione“. Toccate questa opzione e la pagina si aggiornerà con la traduzione, anche del testo presente sulle immagini. Con l’attivazione di questo processo apparirà a sinistra della barra degli indirizzi l’icona del traduttore in bianco su un riquadro con sfondo nero.

Nel caso in cui si voglia tornare alla lingua di partenza, non bisognerà fare altro che toccare l’icona del traduttore e nella finestra che si aprirà cliccare su “Visualizza originale“. Questa rapida soluzione consentirà di poter aprire qualsiasi sito web e non avere più problemi di comprendere il testo di riferimento, avendo così molte più opzioni rispetto al passato.