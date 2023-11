Grossi problemi per uno dei più importanti studi di Playstation: cifre preoccupanti

Grossi problemi in casa Playstation: uno dei loro studi più importanti non sembra aver raggiunto le cifre desiderate. Ecco qual è.

Nell’eterna “battaglia” tra le piattaforme principali, una delle parti più importanti sono senza dubbio i giochi rilasciati in esclusiva per la piattaforma. Per questo motivo, le grandi aziende come Microsoft e Sony acquistano studi per lavorare esclusivamente per loro, in alternativa, come nel caso di oggi, per prendere il grosso dei guadagni su titoli particolarmente popolari.

Nel caso di oggi ci riferiamo nello specifico a Playstation, la piattaforma principale di Sony. L’anno scorso il gigante giapponese ha completato un acquisto di più miliardi per acquistare la casa dietro uno dei titoli più popolari al momento. Una scelta molto costosa, che secondo i numeri di questi ultimi giorni potrebbe essersi rivelata piuttosto affrettata.

Questa seconda metà del 2023, infatti, ha visto molti licenziamenti nell’industria videoludica, dopo lo scoppio della bolla causata dal COVID che ha portato a una rapida crescita delle cifre nel mondo dei videogiochi. E ora la prossima a pagare è proprio Sony, che si trova davanti a cifre davvero preoccupanti riguardo uno dei suoi studi.

Grossi problemi per Playstation: lo studio che mostra pessime cifre

Lo studio in questione è Bungie, gli sviluppatori del gioco multiplayer online Destiny 2. Come forse avrete già letto gli ultimi giorni questi non se la stanno passando molto bene, con licenziamenti a catena e ritardi in arrivo per l’ultima espansione di Destiny 2 e per il loro nuovo “extraction shooter”, Marathon. Per chi non lo sapesse, più di 100 persone sono state licenziate da Bungie lunedì scorso (Bloomberg ci informa che le squadre più affette dai licenziamenti sono quelle dedicate all’audio e alla community). Oggi saltano fuori alcuni dettagli che sembrano spiegare il motivo.

Secondo i dati emersi, il CEO di Bungie Pete Parsons aveva spiegato poche settimane fa che Lightfall, l’ultima espansione del titolo, non ha dato i risultati sperati, sia in termini di vendite che di giocatori rimasti, portando risultati sotto le proiezioni del 45%.

Questo ha costretto lo sviluppatore a rimandare la prossima espansone e tagliare salari, fermare l’acquisizione di nuovi dipendenti e, inevitabilmente, licenziare parte del personale. Gli sviluppatori sono stati colti di sorpresa, soprattutto visto che Parsons e gli altri in cima alla catena di comando non sembrano aver subito alcuna ripercussione per il target mancato. Il futuro di Bungie non sembra molto roseo al momento, e Sony potrebbe starsi pentendo dell’acquisto.