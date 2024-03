Guerra nucleare alle porte? Le armi sono pronte, ecco quello che non ci dicono

Il pianeta non è al sicuro, la guerra nucleare potrebbe presto diventare realtà. Gli esperti temono il peggio tra non poco tempo.

I conflitti degli ultimi anni, inaspettati, violenti, quasi impossibili da immaginare, in alcuni casi, fino a poco tempo prima, fanno crescere sempre di più la preoccupazione da parte degli osservatori e chiaramente della stessa cittadinanza europea e non solo. Il fatto che nell’ultimo periodo gran parte dei conflitti si concentrino a ridosso del vecchio continente fa crescere sempre di più il timore che a breve potrebbe capitare qualcosa di imprevisto. L’utilizzo, per esempio, di armi atomiche.

Gli osservatori mondiali, da tempo, ormai temono che l’escalation possa prima o poi concludersi con lo scatenarsi di un conflitto nucleare che di fatto non lascerà sul campo ne vincitori ne vinti. La tragedia in quel caso è praticamente annunciata. Il web stesso, ormai da mesi, è pieno zeppo di riferimenti a simulazioni spesso condotte da università prestigiose, che anticipano un eventuale scenario contraddistinto dall’utilizzo di armi nucleari. L’Europa, con molta probabilità, in quel caso specifico potrebbe essere ridotta a nient’altro che macerie. La vita, potrebbe addirittura scomparire del tutto.

Guerra nucleare alle porte? Le nuovi armi già pronte all’uso

Quello che fa temere il peggio, al di la delle tensioni che sono più che mai evidenti e concrete, per esempio tra est Europa e occidente, compresi chiaramente gli Stati Uniti d’America, è li stato di avanzamento, per cosi dire, della concezione di nuove armi assolutamente già pronte all’uso. Dagli stessi USA, infatti arrivano conferme circa lo sviluppo di una nuova e potentissima arma nucleare B61-13, una tipologia di bomba definita a gravità. Chiaramente la stessa superpotenza in questo modo spera di mantenere più che mai alta la tensione e di consolidare la propria stessa leadership in quanto alla disponibilità di un arsenale bellico letteralmente devastante.

Tra le altre armi nucleari e bombe varie che di fatto testate nell’ultimo periodo dagli USA, ci soon senza dubbio la testata a basso rendimento W76-2, il cui sviluppo, è avvenuto all’epoca dell’ amministrazione Trump, predisposta su missili balistici lanciati dal mare, da sottomarini. La nuova testata W93, destinata anche in questo caso ai sottomarini lanciamissili balistici entro il 2040. Tra armi già disponibili e attuali sviluppi, il discorso insomma si fa più che mai delicato. Il futuro potrebbe prendere, di questo passo, una direzione ben precisa, con l’incubo nucleare più che mai presente. Il clima da “guerra fredda”, è di fatto ritornato, e di questo i cittadini sono più che mai terrorizzati.